Nadchodzi akcja MIŚ „Nie bij mnie - kochaj mnie!”

Głównym celem akcji MIŚ „Nie bij mnie - kochaj mnie!” to zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci i tragedii z tym związanych. Niestety wciąż słyszymy, że do szpitali, dla których WOŚP kupuje sprzęt medyczny, trafiają dzieci, których obrażenia zostały spowodowane agresywnym zachowaniem osoby dorosłej.

"Liczy się reakcja! Chcemy pokazać, że warto jest podejść do małej, bezbronnej osoby. Sprawdzić co się dzieje, reagować!’" -Fundacja WOŚP

Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu we współpracy z placówkami z Elbląga i okolic rusza do działania 21 listopada! Tego dnia na terenie Elbląga, będzie można spotkać wolontariuszy, którzy przemaszerują ze swoich szkół, przedszkoli, pozostawiając misie w strategicznych miejscach miasta. Będą to misie szczególne, bo z opatrunkami, zabandażowanymi łapkami i kolorowymi karteczkami z hasłem akcji: „Nie bij mnie - kochaj mnie!”. W akcje włączyło się już ponad 20 placówek.

Misie z napisem „Nie bij mnie - kochaj mnie” będą czekały na nowych właścicieli… napotkane na swojej drodze będzie można przygarnąć.

Akcję MIŚ „Nie bij mnie - kochaj mnie!” zainicjowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2013 roku. Na przystankach, na ulicach, w parkach czekały pluszaki, niezwykłe, bo każdy z nich miał swoją historię. Często trudną i pełną niemiłych wspomnień. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi przechodniów. Organizatorzy chcieli sprawić, że zatrzymają się na chwilę, przeczytają co pluszowy miś ma im do przekazania…

Akcja rusza 21 listopada, w przeddzień 32. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka - najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka, którego Polska była inicjatorem i współtwórcą. Dokument do dzisiaj nazywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka.

W załączeniu lista placówek przyłączonych do akcji miś "Nie bij mnie - kochaj mnie!" Większość z nich będzie spacerować z maskotkami w obrębie swoich placówek.