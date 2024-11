Nakręć, jak UE nakręca region i miasto

35 tys. złotych to pula nagród w konkursie filmowym, który ogłosił Zarząd Województwa. Może wziąć w nim udział każdy chętny mieszkaniec regionu, oddzielną kategorię utworzono dla szkół. O co chodzi w konkursie?

2004 rok w całym kraju jest obchodzony jako rok 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Obchody zbliżają się powoli do końca, a ich jednym z ostatnich akcentów ma być filmowy konkurs „Fundusze europejskie od 20 lat nakręcają Warmię i Mazury”, który ma przypomnieć mieszkańcom, jakie wsparcie unijne napłynęło w tym czasie do naszego regionu. Dodajmy, że w samym Elblągu ok. 1,1 miliarda złotych, w województwie – ponad 33 miliardów.

- Ogłosiliśmy konkurs filmowy podsumowujący obchody 20-lecia. Towarzyszy mu Miko Kopernik, nasz wirtualny influencer, promujący Fundusze Europejskie na swoim profilu na Instagramie – mówi Robert Turlej, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. – Miko Kopernik jest tematem tego konkursu, do którego zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa. Do wygrania są atrakcyjne nagrody.

W konkursie indywidualnym pierwsza nagroda to 7,5 tys. zł, druga - 5 tys. zł, trzecia - 2,5 tys. zł. Oprócz tego zwycięzca będzie miał prawo wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której Zarząd Województwa przekaże 5 tys. zł. W konkursie szkół główna nagroda to 15 tys. zł jako voucher na zakup sprzętu sportowego lub komputerowego do placówki.

Michał Missan, Robert Turlej i... Miko Kopernik (fot. Anna Dembińska)

Co należy na konkurs zgłosić? Krótki film o długości od 45 do 90 minut (tzw. Reels), który w twórczy sposób pokaże projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim i ich wpływ na lokalną społeczność. Zadaniem uczestników jest uchwycenie, jak fundusze zmieniają region, a wspomniany wyżej Miko może stać się postacią pojawiającą się w filmie jako przewodnik, komentarz, animacja czy scenka.

- Chciałbym zachęcić mieszkańców jak i szkoły elbląskie od udziału. Warto nakręcić krótki filmik, jak inwestycje z funduszy unijnych wpłynęły na społeczeństwo Elbląga, a ten wpływ jest ogromny. Mam nadzieję, że ktoś z Elbląga wygra ten konkurs – mówi Michał Missan, prezydent Elbląga.

Prace należy zgłaszać do 11 grudnia przez stronę kampanii konkurswarmiaimazury.pl, gdzie jest też lista wszystkich dofinansowanych inwestycji. Od 12 do 15 grudnia na tej stronie odbędzie się internetowe głosowanie, a ogłoszenie wyników nastąpi do 20 grudnia.

https://konkurswarmiaimazury.pl