Nasza sonda. Czym będziemy kierować się w wyborach do samorządu?

Za nami wybory parlamentarne, które przyniosły zmiany w rządzie, przed nami wybory samorządowe. Pytamy naszych Czytelników: czym zamierzają się kierować stawiając krzyżyk na wyborczych kartach?

Ostatnie miesiące w polskiej polityce należą do naprawdę gorących, a samo zainteresowanie nią znacząco wzrosło, co pokazuje choćby popularność transmisji sejmowych. Zmiany w mediach publicznych, sprawa polityków Zjednoczonej Prawicy skazanych w aferze gruntowej, sejmowe prace nad kolejnym budżetem, marsz zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, sejmowe komisje śledcze – te sprawy znajdują się obecnie w centrum zainteresowania mediów i obywateli w skali ogólnopolskiej.

Nie oznacza to, że lokalna polityka nie potrafi budzić emocji, o czym mieszkańcy Elbląga i regionu mogli wielokrotnie przekonać się w minionym roku. Spór o port, kontrowersje wokół wyboru ławników, oddzielna organizacja obchodów Sierpnia 80. i Grudnia 70. przez miasto i Solidarność – to tylko niektóre przykłady politycznych napięć, jakich byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach.

Jeśli chodzi o nadchodzące wybory, póki co mamy jednego pewnego kandydata na urząd prezydenta Elbląga, a jest nim wiceprezydent Michał Missan, którego popiera KO, Lewica i komitet wyborczy urzędującego włodarza miasta Witolda Wróblewskiego. Na kogo postawi PiS? Może na posła Andrzeja Śliwkę, może na Łukasza Kochana, byłego komendanta PSP w Elblągu, który kandydował ostatnio do Senatu? Może w wyborach wystartuje posłanka poprzedniej kadencji Monika Falej, która już nie należy do Lewicy? Aktywność polityczną w ostatnich miesiącach często przejawiał Stefan Rembelski, który próbował odwołać władze Elbląga w referendum. Jego start również nie byłby zaskoczeniem. To jednak tylko spekulacje, a giełda nazwisk pozostaje otwarta.

Wracając do meritum: dziś nie pytamy o to, na kogo konkretnie zagłosują nasi Czytelnicy, a o to, czym będą się kierować oddając głos na karcie wyborczej w kwietniu. Można wybrać tylko jedną, najważniejszą dla nas odpowiedź. Zapraszamy nie tylko do głosowania, ale też do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat nadchodzących wyborów w komentarzach. Sonda potrwa do końca stycznia.