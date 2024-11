Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu we współpracy z placówkami z Elbląga i okolic rusza 21 listopada 2024 roku! Tego właśnie dnia będzie można spotkać wolontariuszy na terenie Elbląga, którzy przemaszerują ze swoich szkół, przedszkoli, placówek pozostawiając misie w strategicznych miejscach miasta. Będą to misie szczególne, bo z opatrunkami, zabandażowanymi łapkami i kolorowymi karteczkami z hasłem akcji: „Nie bij mnie - kochaj mnie!”. Chcemy aby ta akcja spowodowała większe zainteresowanie najbliższym otoczeniem, bo może właśnie ktoś obok nas potrzebuje pomocy.

Misie z napisem „Nie bij mnie - kochaj mnie” będą czekały na nowych właścicieli… napotkane na swojej drodze będzie można przygarnąć. Akcję MIŚ „Nie bij mnie - kochaj mnie!” zainicjowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2013 roku. Na przystankach, na ulicach, w parkach czekały pluszaki, niezwykłe…, każdy z nich miał swoją historię. Często trudną i pełną niemiłych wspomnień. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi przechodniów. Organizatorzy chcieli sprawić, że zatrzymają się na chwilę, przeczytają co pluszowy miś ma im do przekazania… I tak właśnie to My zatrzymując Was chcemy Was skłonić do refleksji.