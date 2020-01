Nie chodzi tylko o znak (Śladem publikacji)

Czy w pobliżu tej drogi należy postawić lustro, próg zwalniający czy znak "Uwaga wyjazd"? Teoretycznie ma ona służyć wyłącznie tym, którzy dowożą zaopatrzenie do szkoły muzycznej i wywożącym odpady. A jednak korzystają z niej także rodzice dzieci pobliskiego żłobka, a widoczność od strony ul. Zielonej nie jest dobra. Nasz Czytelnik twierdzi, że trzeba i nie zgadza się ze zdaniem wiceprezydenta Janusza Nowaka.

Odnosząc się do artykułu jako inicjator poczułem się w obowiązku odnieść do słów pana Janusza Nowaka. Spodziewałem się tego, iż pan prezydent ograniczy się prawdopodobnie wyłącznie do interpretacji znaku z Kodeksu Drogowego i nie będzie chciał się szerzej pochylić nad tak bliskim problemem. Proszę pamiętać, kto te znaki tam postawił. Znak można postawić, zdjąć albo zmienić..., w zależności od potrzeb w tym związanych z bezpieczeństwem. Ponadto nie spodziewałbym się, że pan prezydent będzie dzielił mieszkańców na lepszych i gorszych, a mianowicie, czy zaopatrzenie szkoły/żłobka czy nawet służby komunalne nie zasługują na możliwość bezpiecznego włączenia się do ruchu? Proszę pamiętać, że miasto to mieszkańcy a nie urzędnicy! Jeżeli mieszkańcy zgłaszają problem, szczególnie jeżeli chodzi o życie bądź zdrowie, to wypadałoby się nad nim pochylić i spróbować znaleźć rozwiązanie. Czy pan prezydent weźmie na siebie odpowiedzialność, jeśli w tym miejscu dojdzie w końcu do kolizji, że sprawa została pozostawiona sama sobie? Niewielkim kosztem można usprawnić to miejsce niekoniecznie robiąc z tej drogi ogólnodostępną. Można oznakować możliwość zaparkowania do 5 min dla rodziców dowożących osoby do żłobka czy parafii (nie są to z pewnością tłumy) oraz poprawić komfort wyjazdu na przykładzie wyjazdu z placu ratuszowego... W tym miejscu dziękuję panu przewodniczącemu Antoniemu Czyżykowi oraz innym osobom za podjęcie interwencji. Sprawa może wydawać się mała i błaha, ale proszę pamiętać, że chodzi tu o troskę zdrowia i życia ludzkiego. Liczę, iż nasze władze z panem prezydentem na czele rozwiążą jednak ten problem patrząc na sprawę szerzej niż tylko przez pryzmat znaku B-1...