Nie jest łatwo przejść przy banku

- Ogrodzenie przy banku na Teatralnej niejednokrotnie utrudnia przejście i przejazd przez to miejsce – twierdzi jedna z mieszkanek naszego miasta. - Wiele razy miałam sytuację, że musiałam przepuszczać ludzi jadących na rowerach – dodaje.

Ogrodzenie przy PKO BP na ul. Teatralnej "zdobiło" przestrzeń koło banku już w 2019 r.

- Są sytuacje, kiedy kobieta przechodzi z wózkiem i np. drugim dzieckiem trzymającym się wózka, wtedy również trzeba zejść z drogi – podkreśla mieszkanka Elbląga. - Jako rowerzystka ciągle muszę zatrzymywać się, by ludzie przeszli, albo zjeżdżać na ulicę. Ogrodzenie stoi już długi czas. Początkowo myślałam, że coś może spaść z dachu, później, że będzie tu jakiś remont. A tutaj... To chyba jednak jakaś nowoczesna architektura – stwierdza uszczypliwie. - Myślę, że warto zająć się tym problemem, mieszkam niedaleko i często słyszę, jak ludzie na to narzekają.

- Ogrodzenie stoi tam już bardzo długo – mówi kolejna mieszkanka miasta, która to miejsce mija często. - Ogólnie nie wygląda to ładnie, ale nie przeszkadzałoby mi tak bardzo, gdyby ktoś zamierzał to dokończyć i byłoby widać, że coś się w tym miejscu dzieje. Niestety, nikt nic z tym nie robi od dłuższego czasu. Ogrodzenie zajmuje dużą część chodnika i przez to poruszanie jest utrudnione: trzeba albo czekać, aż jedna osoba przejdzie i dopiero można iść, albo chodzi się po wydeptanym już kawałku zieleni znajdującym się przy tym chodniku – zaznacza elblążanka. - Jak jest sucho to nie jest to może wielki problem, gorzej, kiedy pada deszcz i robi się tam błoto. To postawione ogrodzenie nie wygląda też na super trwałe czy stabilne, bo przy większym wietrze przechyla się, co jeszcze bardziej utrudnia przechodzenie tamtędy.

O komentarz w sprawie ogrodzenia pozostało nam zwrócić się do centrum prasowego PKO Banku Polskiego.

- Bank planuje w tym roku wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Teatralnej 9 w Elblągu – informuje Grzegorz Culepa z PKO BP. - Obecnie jest przygotowywana niezbędna dokumentacja przeprowadzenia tego remontu. Po jego zakończeniu istniejące ogrodzenia będą zdemontowane – dodaje.

Choć nie otrzymaliśmy przynajmniej przybliżonego terminu planowanego w tym roku remontu elewacji, należy spodziewać się go w najbliższych miesiącach: roku 2020 pozostało już przecież mniej niż więcej.