Nie wozić drewna do lasu... a jak wywozić chrust?

Pod koniec maja Lasy Państwowe wydały wytyczne w sprawie wspierania możliwości nabywania drewna do celów opałowych przez konsumentów. Sporo mówi się ostatnio o "samowyrobie drewna", niedawno prześmiewczo okrzykniętego przez media jako program "Chrust plus" po wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska. A jak wygląda pozyskiwanie drewna czy chrustu przez osobę prywatną w ramach lasów, którymi zajmuje się lokalne nadleśnictwo? O to dopytaliśmy w Nadleśnictwie Elbląg.

Najważniejsze pytanie brzmi, czy w ogóle jest zainteresowanie pozyskiwaniem drewna i chrustu w lasach Nadleśnictwa Elbląg?

- Tak, w ostatnich miesiącach zdecydowanie wzrosło zainteresowanie zakupem drewna opałowego na terenie naszego nadleśnictwa. Wzrosło również zainteresowanie pozyskaniem drewna kosztem nabywcy, czyli tak zwanym „samowyrobem" – odpowiada Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg. A jakie drewno i za jakie kwoty może w taki sposób pozyskiwać konsument?

- Tak zwanym '"samowyrobem" można pozyskiwać drewno opałowe oznaczone w klasyfikacji jakościowo wymiarowej symbolem S4 , jest to więc drewno średniowymiarowe o parametrach: długość od 1 do 3 m, najczęściej jednak o wymiarach 120, 125 i 250 cm i średnicy minimalnej w górnym końcu 5 cm (bez kory, maksymalna dolna średnica jest bez ograniczeń - red.). Drugim rodzajem drewna dopuszczonym do pozyskania kosztem nabywcy jest drewno małowymiarowe oznaczone symbolem M2, czyli tak zwana „gałęziówka". Jest to drewno o parametrach: długość bez ograniczeń, średnica w dolnym końcu w korze do 7 cm. Kompletny cennik dostępny jest na stronie internetowej nadleśnictwa, pozyskane samowyrobem drewno S4, dąb, buk, brzoza to 113,16 zł/m3 brutto, M2 liściasta twarda – 46,74 brutto. Drewno pozyskane przez nadleśnictwo: S4 buk – 191,88 zł/m3 brutto – wymienia leśnik.

Przysłowie mówi, żeby nie wozić drewna do lasu. Wywóz drewna z lasu jest z kolei określony przepisami. Na jakich dokładnie zasadach odbywa się zdobycie takiego drewna?

- Aby zakupić drewno należy skontaktować się z lokalnym leśniczym (telefony w linku – red.), w celu sprawdzenia, czy w danym momencie drewno jest dostępne lub czy dostępna jest powierzchnia, na której można „samowyrobem" je pozyskać. Nadleśnictwo Elbląg nie świadczy usług związanych z transportem, cięciem czy łupaniem drewna, a te sprawy klient musi zorganizować sobie we własnym zakresie – podkreśla Jan Piotrowski. Dodaje, że wspomniane miejsca do samodzielnego pozyskania drewna to powierzchnie, które powstały po pracach związanych z pozyskaniem drewna. Na takich powierzchniach często pozostają gałęzie czy różnej wielkości kawałki drewna, które przeznaczone są do uprzątnięcia.

- W związku z tym, że pozyskanie drewna odbywa się na ograniczonej i z dużym wyprzedzeniem zaplanowanej liczbie miejsc, to powierzchni po takich pracach także jest ograniczona ilość. Należy więc dowiadywać się z wyprzedzeniem o możliwości pozyskania takiego drewna. Przed przystąpieniem do wykonywania prac "samowyrobem" trzeba przejść przeszkolenie u leśniczego i zapoznać się z granicami powierzchni, na której będzie można pozyskiwać drewno...

A czy w jakichkolwiek okolicznościach można pozyskiwać drewno w lasach naszego nadleśnictwa samodzielnie i nieodpłatnie?

- Nie ma możliwości nieodpłatnego pozyskiwania drewna – odpowiada na nasze pytanie rzecznik.