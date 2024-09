Nie zamierzali zrezygnować z niepodległości

27 września to rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Obchody 85. rocznicy odbyły się przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Zobacz zdjęcia.

- Ta rocznica przypomina nam o ludziach, bohaterach, którzy w tamtym tragicznym czasie brali losy naszego Państwa Polskiego w swoje ręce - mówił podczas uroczystości Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski. - 27 września 1939 r. powstała Służba Zwycięstwa Polski, tajna organizacja niepodległościowa, która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Z harcerstwa uformowane zostały Szare Szeregi. To był ewenement na skalę europejską i światową, dlatego że oprócz formy oporu przeciwko okupantowi, było to niesłychane świadectwo Polaków; chęci utrzymania niepodległości i niezależności – podkreślał. Odniósł się też do współczesności, dziękował m. in. harcerkom i harcerzom za kształtowanie kolejnych pokoleń harcerzy, a także Wojskom Obrony Terytorialnej m. in. w kontekście ostatniej powodzi w kraju.

- My, Polacy, nigdy się nie poddajemy, z dumą podkreślam to w 85. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, jednego z najwspanialszych i najbardziej heroicznych przykładów walki narodów o wolność w dziejach Europy i świata - stwierdził Michał Missan, prezydent Elbląga. - Udział w strukturach państwa podziemnego niósł ogromne ryzyko, łącznie z tym najwyższym, utratą życia w momencie dekonspiracji – przypomniał.

fot. Patrycja Kotowska

- We wrześniu 1939 roku na skutek zbrojnej napaści dwóch totalitarnych potęg Państwo Polskie znów miało zniknąć z mapy świata, jednak dla Polaków niepodległość odzyskana po 123 latach była bezcenna i nie zamierzali z niej tak łatwo zrezygnować - podkreśliła z kolei Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Mówiła o potrzebie wyrażania wdzięczności i podziwu wobec dokonań Polskiego Państwa Podziemnego. - Żarliwy patriotyzm i męstwo, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju, na zawsze pozostaną w pamięci kolejnych pokoleń Polaków – wskazała.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy, kombatanci, przedstawiciele rządu i samorządu, służb mundurowych, harcerstwa, placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz ugrupowań politycznych. Podczas obchodów odegrany został hymnu państwowy, odbył się apel pamięci i została wystrzelona salwa honorowa, poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty.