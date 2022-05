Niebezpieczne kąpiele w Kumieli

W ostatnich dniach strażnicy miejscy kilkukrotnie interweniowali wobec grup dzieci, które kąpały się w korycie rzeki Kumiela, na wysokości wodospadu w parku Dolinka. Miejsce to, choć posiada wydzieloną plażę, nie jest przeznaczone do kąpieli.

Zejście do rzeki w tym miejscu jest strome, śliskie i może doprowadzić do upadku oraz różnych urazów. Straż Miejska przestrzega przed kąpielą oraz apeluje o ostrożność i rozwagę, ale przede wszystkim o pilnowanie dzieci, by nie zażywały kąpieli w rzece Kumiela.

Z bezpiecznych kąpieli należy korzystać w miejscach:

- wyznaczonych,

- odpowiednio oznakowanych,

- pilnowanych przez ratowników wodnych,

- badanych przez służby sanitarne (stan czystości wody).