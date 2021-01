Niebieskie znikają, powstają „elektryczne”

Dlaczego w Elblągu są likwidowane niektóre miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, pomalowane na niebiesko? - pyta nasza Czytelniczka. Jak się okazuje, ma to związek z planem budowy ogólnopolskich stacji ładowania aut elektrycznych.

O budowie w Elblągu 60 ogólnodostępnych punktów doładowania aut elektrycznych pisaliśmy kilka tygodni temu. Okazuje się, że to niektóre z nich powstaną w miejscach, pomalowanych dotychczas na niebiesko i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Tak stało się z miejscami przy ul. Bałuckiego, Łączności, Krótkiej i Przymurze.

- Departament Zarząd Dróg zweryfikował racjonalne wykorzystanie istniejących miejsc postojowych i zgodnie z art. 12a ustawy o drogach publicznych (w formie obowiązującej od 2016), dostosował ilości stanowisk dla osób niepełnosprawnych do ogólnej ilości miejsc postojowych na danej ulicy w SPP - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Zgodnie z przepisami, jeśli parking ma między 6 a 15 miejsc dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest jedno niebieskie stanowisko do parkowania, jeśli między 16 a 40 – dwa stanowiska, jeśli między 41 a 100 – trzy stanowiska, a jeśli więcej niż 100, to miejsc dla niepełnosprawnych musi być 4 procent ogółu.

- Według tych przepisów zmniejszono ilość stanowisk dla osób niepełnosprawnych po jednej sztuce na ul. Bałuckiego, ul. Łączności, ul. Krótkiej i na ul. Przymurze. Rzeczywiste potrzeby parkingowe miejsc dla osób niepełnosprawnych, na wyżej wymienionych ulicach w SPP, będą przez ZKM monitorowane, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania Departamentem Zarząd Dróg podejmie starania o stosowne ich zwiększenie – dodaje Łukasz Mierzejewski. - W Elblągu stacje ładowania będą miały po dwa stanowiska o szer. 2,5m i 3,6 m (jak dla pojazdów osób niepełnosprawnych). Miejsca te będą oznaczone białymi poziomymi kopertami z symbolem EE i znakami pionowymi D-18a z tabliczką informująca, że miejsce jest dostępne tylko na czas ładowania pojazdu elektrycznego.

Przypomnijmy, że w Elblągu 60 ogólnodostępnych punktów (w 27 lokalizacjach) do ładowania pojazdów elektrycznych buduje Energa Operator na własny koszt. Mają by gotowe jeszcze w tym roku. Kiedy będzie można będzie w nich ładować auta? O tym zdecyduje Urząd Regulacji Energetyki, który wyłoni operatora do obsługi takiego systemu ładowania.

Na przełomie roku 2020/2021 wybrani przez Inwestora Wykonawcy przystąpili do realizacji stosownych zmian. Wszystkie koszty tych zmian ponosi Energa-Operator SA.