Tu doładujesz elektryczne auto (aktualizacja)

W Elblągu powstanie w sumie 60 punktów do ładowania aut elektrycznych. Zbuduje je Energa Operator, zgodnie z planem uchwalonym w ubiegłym roku przez Radę Miejską w Elblągu. Jeden z takich punktów powstaje przy Grobli św. Jerzego.

Każdy samorząd na mocy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych był zobowiązany do uchwalenia planu budowy ogólnodostępnych miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych. Elbląscy radni taki plan przyjęli w czerwcu 2020 roku, nowelizując go w listopadzie. Co z niego wynika?

Obecnie w Elblągu działają trzy ogólnodostępne lokalizacje, w których można ładować elektryczne auto (w sumie 6 punktów, nie licząc tego w CH Ogrody): przy ul. Żuławskiej 19 i dwie przy ul. Teatralnej 5. W tym roku ma powstać w sumie 27 kolejnych lokalizacji (w sumie 54 punkty ładowania), m.in. na placu Dworcowym, przy ul. Szarych Szeregów, Bałuckiego, Robotniczej, Brzeskiej, Podgórnej, Hetmańskiej, Piłsudskiego, na Starym Mieście (Przymurze, Kuśnierska), Ogólnej, Krótkiej, Hetmańskiej, placu Konstytucji, Łączności i kilku innych. Pierwsza z nich już powstaje przy ul. Grobli św. Jerzego na miejscach parkingowych niedaleko skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego.

Stacje buduje Energa Operator na swój koszt. - Trwają jeszcze uzgodnienia dotyczące lokalizacji. Na wypadek, gdyby niektóre z nich okazały się niemożliwe do realizacji, przygotowano kilka rezerwowych miejsc – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Rezerwowe miejsce zostały wytyczone w okolicach ul. Dojazdowej (Zagonowej), Browarnej (Portowej) i Saperów.

Wysłaliśmy pytania do Grupy Energa w sprawie szczegółowych terminów realizacji poszczególnych punktów i kosztów ich montażu. Czekamy na odpowiedzi.

Aktualizacja z poniedziałku. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania z Grupy Energa:

- Obecnie trwają prace związane z budową stacji i miejsc postojowych. Po ich ukończeniu oraz wyznaczeniu przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) podmiotu, który będzie pełnił rolę Operatora Ogólnodostępnych Stacji Ładowania (OOSŁ) na terenie Elbląga, możliwe będzie dokonanie ich odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przekazanie OOSŁ. Energa Operator dokłada starań, aby ukończyć prace jak najszybciej - informuje Andrzej Lis-Radomski z biura prasowego Grupy Energa. - Stacje będą ogólnodostępne oraz spełniać będą wymagania określone przez Urząd Dozoru Technicznego. Energa Operator odpowiada za budowę stacji, jednak kwestie związane z określeniem zasad ich udostępnienia użytkownikom, to już kompetencja OOSŁ, którego wyłoni URE. Czas ładowania, zależy od wielu parametrów technicznych m.in. od pojemności baterii pojazdu i stopnia jej rozładowania.