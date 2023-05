Za nami oficjalne miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Odbyły się na placu katedralnym w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

- Świętujemy dziś kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, to wyjątkowe wydarzenie w naszej bogatej, ponad 1050-letniej historii - mówił podczas uroczystości Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. - Konstytucja 3 Maja jest dla Polaków powodem do szczególnej dumy, jest to dowód na to, że w chwilach próby Polacy mogą się jednoczyć, umiejętnie rozgrywać sprawy polityczne, a przede wszystkim dostrzegać wspólne dobro i ująć najważniejsze dla obywateli sprawy w ramy prawne – podkreślił. Przypomniał postaci polskich patriotów, jak Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic i innych. - To dzięki nim w naszej konstytucji znalazły się tak nowatorskie wówczas zapisy, jak trójpodział władzy, zniesienie liberum veto czy wzięcie pod opiekę praw chłopów. Przyjęcie dokumentu było unikatowym na skalę światową wydarzeniem, które miało kształtować nowoczesny polski naród. W zmieniającej się dziś szybko rzeczywistości powinniśmy czerpać z patriotycznej tradycji, wskazywać obywatelskie wzorce młodym pokoleniom, szanować prawo, zawierać kompromisy tam, gdzie służą one obywatelom, a w chwilach najważniejszej próby stawać wspólnie w obronie Rzeczypospolitej. To nasza powinność wobec minionych pokoleń, które walczyły o niepodległość – stwierdził wiceprezydent. Życzył mieszkańcom radosnego świętowania. - Niech żyje Elbląg, niech żyje najjaśniejsza Rzeczpospolita - zakończył.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Dzisiaj świętuje cała Polska - mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. - Ustawa zasadnicza z dnia 3 maja 1791 roku była najnowocześniejszym tego typu aktem prawnym na skalę Europy i na świecie – zaznaczył. Również przypomniał postanowienia dokumentu, który niestety nie pozostał w mocy na długo. - Konstytucja majowa obowiązywała zaledwie 14 miesięcy, stanowi ona jednak ogromne osiągnięcie polskiego narodu. Stała się symbolem dążenia do utrzymania niezależnego kraju, kraju, który będzie się rozwijał zarówno na polu politycznym jak i gospodarczym. Mimo tak krótkiego okresu obowiązywania, to w najczarniejszych chwilach naszej historii dawała Polakom siłę – stwierdził przewodniczący. - Niech żyje wolna Polska – podsumował swoje wystąpienie.

W obchodach wraz z mieszkańcami Elbląga wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń oraz młodzież szkolna. Podczas obchodów odbył się m. in. pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Elbląg. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się mszą w intencji ojczyzny w elbląskiej katedrze.