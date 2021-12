Nocą boli ząb... Szykuj portfel

Kiedy nocą budzi nas przeszywający ból zęba i już wszystkie środki z domowej apteczki zawiodą, trzeba szykować portfel. W Elblągu nie ma i nie zapowiada się, żeby była Nocna Opieka Stomatologiczna finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Temat jest stary i wraca niczym bumerang co jakiś czas... Noc... Słodki sen rozrywa przeraźliwy ból... To jakiś ząb daje o sobie znać... Nie pomagają środki przeciwbólowe, trzeba skorzystać z usług stomatologa... Tymczasem... W Elblągu nie ma Nocnej Opieki Stomatologicznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nasza Czytelniczka pyta, dlaczego w ponad 100 tysięcznym mieście nie można iść w nocy do stomatologa?

Zapytaliśmy warmińsko-mazurski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Warmińsko-Mazurski OW NFZ od wielu lat podejmuje starania o podpisanie umowy w zakresie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej. Niestety, pomimo ogłaszanych raz na kilka miesięcy postępowań uzupełniających, żaden stomatolog z Elbląga nie jest zainteresowany podpisaniem umowy na tego typu świadczenia. Jednocześnie informuję, że Warmińsko-Mazurski OW NFZ oferuje stomatologom drugą co do wielkości w Polsce wycenę za dyżur stomatologicznej pomocy doraźnej, to jest 1200 zł. Rozpiętość cen w poszczególnych województwach kształtuje się od 1600 zł do 550 zł - odpowiedziała Małgorzata Mil, rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zawodowego.

- Narodowy Fundusz Zdrowia rokrocznie przeprowadza postępowania konkursowe (w 2019 r. – 5 postępowań, w 2020 r. - 1 postępowanie, w 2021 r. - 1 postępowanie) na świadczenie usług stomatologicznych w ramach pogotowia stomatologicznego. Jednakże ze względu na brak oferentów postępowanie nie może zostać pozytywnie rozstrzygnięte. Pomimo iż Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje zwiększenia stawki za dyżur, nadal brak jest w Elblągu podmiotów leczniczych zainteresowanych świadczeniem usługi w ww. zakresie (obecnie stawka za dyżur wynosi 1 200 zł – wzrost od roku 2019 o 460 zł, wysokość stawki za dyżur druga w Polsce) - uzupełnia Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza.

Problem nie dotyczy jedynie Elbląga. W całym województwie warmińsko-mazurskim Nocna Opieka Stomatologiczna finansowana przez NFZ jest tylko jedna... w Olsztynie.

Pytania w tej sprawie wysłaliśmy też do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Czekamy na odpowiedź.