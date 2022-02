Od 2022 roku obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietem ustaw zwanych Polskim Ładem.

- Dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (m.in. urzędy gmin, miast) termin pozostanie bez zmian – do piątego dnia następnego miesiąca – wyjaśnia Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Zwraca uwagę, że dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. -Dla płatników składek posiadających osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. - będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca. – mówi Ilukiewicz



- Natomiast do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej – dodaje rzeczniczka

Do końca 2021 r. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (opłacające składkę wyłącznie za siebie) miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast w 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu do 20. dnia następnego miesiąca.



Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej ZUS.