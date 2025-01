Nowe wsparcie dla rodzin zastępczych w Elblągu

Od tego roku ma kompleksowo wspierać rodziny zastępcze oraz promować rodzicielstwo zastępcze w Elblągu. Nowy projekt „Moc Rodziny”, którego budżet wynosi ponad 3 mln zł, wszedł właśnie w życie.

Z aktualnych danych podanych przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych wynika, że w mieście jest 151 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 217 dzieci. Z tych 151 rodzin, 107 to rodziny spokrewnione (w których wychowuje się 126 dzieci), 30 to rodziny niezawodowe (34 dzieci) i 14 to rodziny zastępcze zawodowych, w których przebywa 57 dzieci. Od 1 stycznia 2025 roku, w życie wszedł projekt „Moc Rodziny”, który ma im pomóc.

Projekt na trzy lata

– Cieszę się, że jako gmina i ośrodek, możemy realizować ten trzyletni projekt – mówi Beata Kulesza, dyrektor ECUS. – Naszym głównym celem jest pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych, bo wiemy, z jakimi trudnościami z opieką nad dziećmi, często wymagającymi diagnoz i leczenia, się zmagają.

W jakiej formie to wsparcie ma być?

– Będą to wyjazdy edukacyjne, szkolenia stacjonarne, terapia indywidualna, rodzinna i super wizja – wymienia Beata Kulesza. – Wsparciem dla dzieci i młodzieży będą natomiast treningi umiejętności społecznych, zależnie od wieku półkolonie, kolonie i obozy, korepetycje, diagnozy i konsultacje specjalistów oraz terapie indywidualne według potrzeb dla dzieci do 17. roku życia.

Jak dodaje Elwira Tańska, kierownik projektu, mają to aż być trzy rodzaje terapii, a nastolatkowie wkraczający w dorosłość, będą mieć spotkania z doradcą zawodowym i kursy zawodowe.

– Chcemy, by nauczyli się, jak funkcjonować w społeczeństwie, umieli założyć konto w banku, opłacić rachunki, zrobić zakupy i załatwiać sprawy w urzędzie, więc z tym będziemy im pomagać – mówi Elwira Tańska. – W naszych planach jest też to, żeby dzieci wymagające wizyt u lekarzy czy rehabilitacji, nie musiały długo na te wizyty czekać. Chcielibyśmy, by się to udało, ale to zależy od rezultatów współpracy z innymi instytucjami.

Od dawna brakuje rodzin zastępczych

Innym celem całego projektu jest promocja pieczy zastępczej. – Kampanie są rozłożone na trzy lata, zależy nam do dotarciu do jak największej grupy odbiorców, a my będziemy przeprowadzać dla kandydatów odpowiednie szkolenia i sprawdzać ich kwalifikacje – mówi Justyna Rybak, kierownik działu wspierania rodzin i pieczy zastępczej. – Od dawna brakuje nam rodzin zastępczych, obecnie 34 dzieci jest zagrożonych odebraniem rodzicom biologicznym, ale my tak naprawdę nie mamy, gdzie je umieścić.

Co ma być tym, co najbardziej zachęci potencjalnych kandydatów do bycia rodziną zastępczą?

– Myślę, że przede wszystkim nasze wsparcie w postaci szkoleń, terapii oraz diagnoz dzieci, ten dostęp do usług medycznych czy psychologa, psychiatry i prawnika po poradę prawną – mówi Justyna Rybak.

Program przeznaczony jest dla rodzin zastępczych zawodowych, ale, jak zapewniają pracownice ECUS, wsparcie otrzymają też rodziny niezawodowe poprzez możliwość wzięcia udziału w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

Jak zaznacza Elwira Tańska, obecnie projekt jest na etapie przygotowań procedur wyłaniania wykonawców. Pierwsze działania, czyli szkolenia zaplanowane są na marzec, najpóźniej od kwietnia mają rozpocząć się korepetycje dla potrzebujących ich dzieci, a wiosną zaplanowane dla nich wyjazdy wypoczynkowe.