Nowy wóz dla strażaków z Krzewska

W sobotę (3.10) do strażaków ochotników z Krzewska trafił nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy. - Wierzymy, że wzmocni on poczucie bezpieczeństwa uczestniczących w akcjach strażaków, jak i naszej społeczności - mówi Dorota Wasik, wójt gminy Markusy. Zobacz zdjęcia.

Samochód (MAN) z wyposażeniem kosztował 850 tys. zł.

- Nowocześniejszy, lepszy, ekonomiczny. Bardzo się cieszymy, że go mamy. Wszystko zaczęło się od naszej inicjatywy: poprosiliśmy o wsparcie panią wójt i radę gminy, którzy na początek wyasygnowali na jego zakup 150 tys. zł. To był taki pierwszy krok, który pozwolił nam „pukać” do innych drzwi. Narodowy Fundusz dołożył 300 tys. zł, z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego dostaliśmy 250 tys. zł, starosta dał 50 tys. zł, Ministerstwo Sprawiedliwości również 50 tys. zł, a 10 tys. zł było naszego wkładu. Do tego trzeba dodać kwotę uzbieraną na naszej „zrzutce”, społeczność dołożyła 33 tys. zł, za co serdecznie dziękujemy – mówi Zdzisław Rutkowski, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku.

Nowy wóz przyda się strażakom ochotnikom, którzy w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym są od 1995 roku. To oznacza, że często biorą udział w akcjach ratujących życie i zdrowie mieszkańców nie tylko gminy, ale także powiatu. Drużyna OSP Krzewsk liczy obecnie 54 osoby, jest w niej 14 pań.

- Chciałbym, aby ten samochód nie jeździł tylko do akcji ratowniczych, ale także służył do celów szkoleniowych. Jeśli już wyjedzie na akcję, to życzmy sobie, by wszystkich strażaków z niej szczęśliwie przywiózł do domu. To jest najważniejsze – mówi Zdzisław Rutkowski.

Jak podkreśla Dorota Wasik, wójt gminy Markusy, nowy samochód „wzmocni poczucie bezpieczeństwa uczestniczących w akcjach strażaków, jak społeczności”. - Jest to wydarzenie wyjątkowe dla mieszkańców gminy Markusy, a szczególnie dla strażaków ochotników z Krzewska. Samochód zanim do nas trafił pokonał długą, wyboistą i krętą drogę. Wiele instytucji, sponsorów i osób wsparło jego zakup. Dziś najważniejsze jest, że dotarł na miejsce. Gratuluję serdecznie strażakom z OSP Krzewsk – mówi Dorota Wasik.