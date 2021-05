Od 30 lat na posterunku

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu uhonorowano dziś (11 maja) pielęgniarki, które w tym roku obchodzą jubileusz 30 lat pracy zawodowej. Była to okazja do spotkania i podziękowania za ciężką pracę zwłaszcza w okresie pandemii. Zobacz zdjęcia.

W tym roku mija 30 lat od powołania pielęgniarskiego samorządu - Izby Pielęgniarek i Położnych. W tym roku ze względów pandemicznych bardziej uroczystych obchodów nie będzie. Ale władze Okręgowej Izby nie zapominają o pielęgniarkach i położnych. Dziś w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym odbyła się skromna uroczystość, podczas której uhonorowano pielęgniarki i położne z tego szpitala, obchodzące w tym roku jubileusz 30 lat pracy.

- Do tego szpitala trafiłam po ukończeniu Liceum Medycznego. I tak już minęło 30 lat pracy cały czas na jednym oddziale - mówi Dorota Bąk, jedna z pielęgniarek, która w tym roku obchodzi swój jubileusz.

- To piękny zawód, jestem dumna, że jestem pielęgniarką. Przy okazji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych chciałam złożyć moim koleżankom i kolegom najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji i zrozumienia ich pracy w oczach innych - dodała Agnieszka Gawkowska, kolejna jubilatka.

Podczas tych trzydziestu lat pracy nie brakowało różnych nietypowych sytuacji. - Były różne sytuacje, m. in. strajki pielęgniarek. Jak dziś pamiętam jak uciekałyśmy przed goniącą nas policją. Były chwile, kiedy łza się w oku zakręciła. Spędzamy z naszymi pacjentami intymne chwile, jesteśmy dla nich spowiednikami - kontynuuje Agnieszka Gawkowska.

Ostatni rok był dla pielęgniarek i całej służby zdrowia bardzo trudny ze względu na epidemię koronawirusa. - To był chyba najtrudniejszy okres podczas całej naszej pracy. Podstawy epidemiologii każda z nas posiada. Ale wróg był obcy i bardzo przebiegły - mówi Agata Winczewska.

- Nie znałyśmy swojego wroga - dodaje Agnieszka Gawkowska.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 24 osoby w tym roku świętują jubileusz 30 lat pracy. Na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (obejmuje powiaty elbląski i braniewski oraz miasto Elbląg) takich osób jest 42.

Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych jest obchodzone 12 maja. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 r. Tego dnia przypada rocznica urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. - To święto jest taką okazją do podkreślenia, że w tym trudnym czasie jesteśmy na posterunku gotowe do niesienia pomocy. Społeczeństwo jest zmęczone ograniczeniami, lockodownem, siedzeniem w domu. Pandemia obnażyła problem z brakiem kadry pielęgniarskiej, pracujemy bez zachowania minimalnych norm, przeciążeniu obsad, kiedy ni ma takiej liczby personelu, żeby rzeczywiście nasza praca była bezpieczna, satysfakcjonująca i dająca czas na wytchnienie - mówiła Halina Nowik, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na terenie działania elbląskiej Izby pracuje ok 1,7 tys. pielęgniarek.