Odwiedzili kombatantów ze świątecznymi paczkami

Już po raz czwarty przed świętami Bożego Narodzenia żołnierze 43. batalionu lekkiej piechoty z Braniewa, odwiedzili kombatantów z Warmii i Mazur z opłatkiem, świątecznymi życzeniami i paczkami. W środku znalazły się wigilijne specjały oraz kartki własnoręcznie wykonane przez dzieci, które bardzo licznie włączyły się w akcje.

- Tak bardzo się cieszę, że pamiętacie o mnie. Czekałem, że może jeszcze was zobaczę, że jeszcze podzielimy się opłatkiem. Nie zapominajcie o nas, myśmy całą młodość w partyzantce spędzili, ale nie żałujemy, bo o Polskę walczyliśmy. W 40 roku, za okupacji, jak się orzełka znalazło na ulicy, to się go całowało.. Teraz kiedy was widzę.. to bardzo dużo dla mnie znaczy, że Wojsko Polskie pamięta i dba o nas, że mamy ukochaną Polskę – powiedział podczas spotkania por. Wacław Gębka, żołnierz Armii Krajowej.

Te spotkania, uśmiechy to magiczne i wzruszające chwile, które zarówno naszym bohaterom jak i nam dają wiele radości i uśmiechu. Rozmawiamy o tym, jak dawniej wyglądały święta, oglądamy stare fotografie. Nasi bohaterowie każdego dnia uczą nas jak ważna jest wolna i niepodległa ojczyzna, jak ważne są wartości, o które walczyli. Te paczki to wyraz szacunku i uznania, to świadectwo tego, że wiemy, jak dużo zrobili dla Polski, dla nas i przyszłych pokoleń.

Akcja została zorganizowana dzięki współpracy Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Fundacji Nie Zapomnij o Nas.