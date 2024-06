Okrążyli Polskę, start i meta były w Elblągu

Anna i Grzegorz Sochowie to małżeństwo, które mieszka w Tychach i które przed laty postanowiło przeżyć rowerową przygodę, "na raty" okrążając całą Polskę. Przypadkiem spotkaliśmy ich świętujących finał trasy w historycznej dzielnicy Elbląga.

Annę i Grzegorza spotkaliśmy podczas ważnej, służbowej wyprawy na lody na elbląską starówkę. Naszą uwagę przykuła para rowerzystów trzymająca mapę Polski sugerującą, że okrążyli kraj. Po prostu podeszliśmy zapytać, o co chodzi.

- 9 lat temu, w 2015, ruszyliśmy w trasę dookoła Polski... - mówi Anna...

- ...to łącznie 42 dzień jazdy. Zaczynaliśmy w Elblągu, dojechaliśmy do Świnoujścia szlakiem latarni morskich i to był koniec naszej trasy. Wtedy dopiero stwierdziliśmy że okrążymy Polskę, oczywiście na raty. Braliśmy co jakiś czas tydzień wolnego i ruszaliśmy dalej – dopowiada Grzegorz. - Przedtem jeździłem chętnie na rowerze, ale raczej "wokół komina" – dodaje.

- Nie każdego roku jechaliśmy, bo w naszym życiu pojawił się synek, więc pierwsze lata jego życia odpuszczaliśmy – tłumaczy Anna. - Na co dzień pracuję jako kosmetyczka, w ogóle nie ćwiczę, a potem robię te trasy rowerowe, ale to nie są duże odcinki – przyznaje.

Jak podoba się naszym rozmówcom Elbląg po prawie dekadzie nieobecności w tym mieście?

- Bardzo dużo się tu zmieniło, wręcz nie pamiętam, gdzie co było, jest więcej knajpek, ożywiło się – przyznaje Anna.

Jakie para z Tych ma dalsze rowerowe plany?

- Żona mówi, że musimy zostać trochę z dzieckiem zamiast tych wyjazdów – śmieje się Grzegorz.

- Mamy siedmiolatka w domu, następnym razem chcemy wziąć rowery na pakę i zacząć powoli jeździć z nim – wyjaśnia jego żona.

Jak podkreślają nasi rozmówcy, te rowerowe podróże były dla nich okazją do poznania wielu ciekawych ludzi.

- Mamy taki przegląd, jacy ludzie są w różnych miejscach kraju – podkreśla para. Niektóre znajomości i kontakt zostaje na dłużej. Swoje osiągnięcie małżeństwo uczciło szampanem, a nam jest bardzo miło, że jako mieszkańcy uczestniczyliśmy w tym symbolicznym toaście naszych gości z Tychów. Do zobaczenia ponownie w Elblągu!