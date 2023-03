Olimpijska postawa nie tylko na boisku

W pomocy: Dawid Czapliński, Konrad Łabecki, Adrian Czapliński. W obronie: Adrian Czapliński. Ale to nie jest wycinek składu Olimpii Elbląg na kolejny mecz. W Galerii Ogrody Olimpijczycy zachęcali do podzielenia się zakupami z najbardziej potrzebującymi.

„W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa. Jako Banki Żywności zbieramy darowizny pieniężne, dzięki którym kupimy żywność o długim terminie ważności dla osób potrzebujących: olej, mąkę, cukier, makaron, ryż, konserwy czy słodycze.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej Banków Żywności.

W Elblągu Wielkanocna Zbiórka Żywności na stałe wpisała się do przedświątecznego kalendarza. - W Elblągu do Zbiórki włączyły się jak zwykle wszystkie sieci handlowe (z wyjątkiem Aldi). W sklepach staną wolontariusze i oznakowane kosze, ale najważniejsi są darczyńcy – klienci, którzy zechcą włożyć do kosza jakiś przydatny na świąteczny stół produkt: mąkę, cukier, olej, konserwy, mleko, bakalie, słodycze lub inny świąteczny przysmak - informowaliśmy na naszych łamach.

W tym roku do akcji włączyli się piłkarze Olimpii Elbląg. „Wiecie doskonale jakie znaczenie ma to w tym roku zważywszy na szalejącą inflację i niebotyczne ceny żywności na sklepowych półkach. Dołóżmy chociaż mała, olimpijską cegiełkę do tej akcji i pomóżmy osobom potrzebującym przeżyć godnie święta w myśl hasła „Święta godne, a nie głodne” - możemy przeczytać na klubowej stronie internetowej.

Młodych Olimpijczyków (pierwsza drużyna wyjechała na mecz II ligi do Pruszkowa. Jutro (25 marca) zmierzy się tam z miejscowym Zniczem) spotkaliśmy przed kasami przy sklepie wielkopowierzchniowym. Koszyk prawie wypełniony.

- Jak widać koszyk napełnia się stosunkowo szybko. Ludzie chcą pomóc i wykazują się dobrym sercem. Tylko się cieszyć - mówi Konrad Łabecki, na co dzień pomocnik Olimpii. - A ze swojej strony rozdajemy zaproszenia na następny domowy mecz pierwszej drużyny. 6 kwietnia na Agrykoli zmierzymy się z rezerwami Lecha Poznań.

fot. Anna Dembińska

W koszyku mąka, ryż, parówki, konserwy, majonez... Długo by wymieniać. Olimpijczycy zmieniają się co około dwie godziny, więc nigdy nie wiadomo z kim akurat będzie można porozmawiać na żółto-biało-niebieskie tematy. Szymon Szopiński akurat skończył swoją „zmianę“ - Taka akcja jest potrzebna. Są ludzie, którzy potrzebują takiej właśnie pomocy np. artykułów spożywczych. A my - elbląska Olimpia - chcemy i staramy się im pomóc - mówił piłkarz.

Za cały komentarz do klubowej akcji wystarczy chyba wypowiedź Rafała i Magdy, klientów sklepów, których zagadnęliśmy po tym, jak wrzucili „coś“ do koszyka. I chwilę później odbierali zaproszenie na mecz Olimpii z rezerwami Lecha. - Doskonała akcja. Jak tylko się o niej dowiedzieliśmy, to wiedzieliśmy że musimy pomóc. Warto pomagać, szczególnie teraz, kiedy czasy są ciężkie. Sami mieliśmy w swoim czasie problemy z uzyskaniem pomocy. Teraz chcemy po prostu pomóc. A bilet... Na co dzień mieszkamy w Anglii, więc ze względów organizacyjnych nie jesteśmy pewni czy będziemy mogli być na meczu. Ale bilet na pewno się nie zmarnuje. Ale tu nie chodzi o bilety, tylko o pomoc - powiedzieli nam klienci sklepu.