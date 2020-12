Oni wygrali konkurs ZUO. Wiedzą, jak żyć ekologicznie

W tym roku z powodu pandemii nie odbył się uroczysty finał konkursu na selektywną zbiórkę odpadów wśród placówek oświatowych. Ale konkurs jak najbardziej się udał, wzięło w nim udział wielu uczniów, a najlepsze prace prezentujemy na portEl.pl

Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów odbywa się w Elblągu od 24 lat. W tegorocznej edycji wzięło udział 65 placówek oświaotwych z Elbląga, Gronowa Elbląskiego, Tolkmicka i Milejewa. Uczniowie zebrali w sumie prawie 162 tony różnego rodzaju odpadów, w tym ponad 5 ton baterii, 320 kg puszek, 1,7 tony kartonów po napojach, 132 tony makulatury, ponad 21 ton nakrętek.

Jedna z kategorii konkursu dotyczyła też edukacji ekologicznej. W tej konkurencji wzięły udział 33 placówki oświatowe, w tym przedszkola, szkoły podstawowe czy średnie. Komisja konkursowa oceniała filmy, listy zachęcające do segregacji odpadów członków rodzin i projekty zakładek do książek.

- W tym roku z powodu pandemii nie odbył się uroczysty finał konkursu z częścią artystyczną, uhonorowaniem laureatów i wręczeniem nagród. Jednak pomimo trudnych okoliczności zaangażowanie placówek w realizację zadań konkursowych okazało się imponujące i rywalizację udało się szczęśliwie doprowadzić do końca. ZUO otrzymało dużo pięknych prac w kategorii edukacja ekologiczna. Dzięki naszym patronom medialnym możemy zaprezentować je szerszemu gronu – informuje Zakład Utylizacji Odpadów.

Największe uznanie jury zdobyły film przygotowane przez uczniów SP nr 6 „Świat tonie w plastiku” , Przedszkola nr 29 „Łowienie plastiku” i Przedszkola nr 5 „Porady przedszkolaków”. (prezentujemy je przy artykule).

W konkurencji „List zachęcający członka rodziny do segregacji odpadów” jury wyróżniło: SP Nr 1 (List do Babci od Lenki... .(mam pieniądze, kupię Ci pojemniki); SOSW Nr 2 (List do Babci od Igora - … na wakacjach skaleczyłem nogę na rozbitej butelce”) i przedszkole nr 31 (list - rebus Krzysia - do dzieci).

W konkursie na zakładkę do książki promującej Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jury wyróżniło: SP nr , SP nr 19, Przedszkole nr 26, SP nr 4 i SP nr 1. Fotografie wyróżnionych prac oraz filmy będzie można obejrzeć na stronie internetowej ZUO.

- Propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży to jedno z zadań statutowych Zakładu Utylizacji Odpadów, ale też możliwość współpracy z zaangażowanymi nauczycielami i kreatywną młodzieżą – dodaje Eliza Leszczyńska-Rogalska, specjalista ds. promocji i edukacji ekologicznej w ZUO.

