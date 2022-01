Orkiestra rusza do gry

Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. W Elblągu rozpoczęto już zbiórkę rzeczy na licytacje. Dopytujemy, co jeszcze w mieście dzieje się teraz w związku z Orkiestrą.

- Zamykamy powoli program sceny głównej na starówce, w ciągu tygodnia powinny się też pojawić plakaty zapowiadające wydarzenie – podkreśla Adam Krause, szef elbląskiego sztabu WOŚP. - Część szkół 10 stycznia uruchomi już swoje sztabiki. Będą grać do ferii, bo w Elblągu ferie pokryły się z finałem Orkiestry. Dobra wiadomość jest taka, że z tego powodu niektóre szkoły nie będą grały jeden dzień dnia, ale przez kilka dni – dodaje. - Do 10 stycznia jeszcze mogą się zgłaszać wolontariusze, a 11 odbieramy ich identyfikatory.

O tym, jak dokładnie będzie wyglądał finał, dowiemy się zapewne niedługo. Jak w zeszłym roku, tak i teraz na kształt Orkiestry ma wpływ koronawirus.

- Były pomysły, by część wydarzeń przeprowadzić wewnątrz obiektów, ale ze względu na pandemię ograniczamy się do wydarzenia na starówce – mówi Adam Krause. - Zwłaszcza, że jeszcze nie wiemy, jakie przepisy będą obowiązywać w drugiej połowie stycznia – zaznacza. - Czekamy na wytyczne i będziemy przeprowadzać imprezę zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodaje.

Elbląska strona WOŚP jest pod tym linkiem, a tutaj znajdziemy profil facebookowy lokalnego sztabu. Jak już wspomniano, rozpoczęła się zbiórka rzeczy na licytacje tegorocznego finału Orkiestry.

- Gadżety, koszulki, książki, płyty, upominki czy talony na wszelkiego rodzaju usługi. Te i wiele innych fantów można przekazać na licytację podczas jubileuszowego, 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Elbląski sztab czeka na Wasze wsparcie – informują organizatorzy. - Od dzisiaj elbląski sztab WOŚP rozpoczyna zbiórkę rzeczy, które zostaną wystawione na licytację i pomogą w zbiórce pieniędzy. 30 stycznia wystartuje główna część tego corocznego wydarzenia. W 2022 roku zebrane fundusze zostaną przekazane na rzecz oddziałów ośrodków okulistyki dziecięcej w Polsce.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl w tym roku wystawia na nie trzy kalendarze ścienne ze zdjęciami Czytelników portEl.pl na 2022 rok, artykuł sponsorowany na naszych łamach i udział w sztafecie portElu w ramach Garmin Iron Triathlon (do wyboru pływanie, rower lub bieg).

Gdzie należy zgłaszać swoje fanty? Przedmioty i inne propozycje przyjmuje Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, znajdujące się w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16. Zapraszamy do wspólnego orkiestrowania.

A jeżeli chcesz zostać wolontariuszem, zgłoś się do elbląskiego sztabu. Czekamy na zgłoszenia tylko do 10 stycznia. Możesz to zrobić online na stronie WOŚP lub osobiście w Regionalnym Centrum Wolontariatu. Po przyjęciu Twojego zgłoszenia w Sztabie dostaniesz identyfikator, puszkę kwestarską i serduszka. Zanim skontaktujesz się ze Sztabem, przeczytaj uważnie Regulamin Wolontariusza. - podaje sztab WOŚP w Elblągu.

Jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 30 stycznia, tym razem Orkiestra gra "dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci".

- Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje – podaje strona WOŚP.