OSP Płoskinia ma nowy samochód

W piątek, 13 listopada 2020 roku strażacy – ochotnicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskini odebrali fabrycznie nowe Volvo FL 280 4 x 4. Kosztował prawie 800 tys. zl

Nowoczesny pojazd pożarniczy zastąpił w służbie ponad 30-letniego Stara 244. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy zbudowany na podwoziu Volvo to kolejny nowoczesny samochód pożarniczy, który trafił do jednostki OSP z terenu powiatu braniewskiego. Nowa jednostka sprzętowa to pojazd wyposażony w dwa głośniki każdy o mocy 100W, sygnał pneumatyczny, oświetlenie LED, zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów oraz środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów, działko wodno – pianowe, wyciągarkę elektryczną oraz autopompę.

Samochód został zakupiony za kwotę prawie 800 tys. złotych. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu, które pochodzi z: Urzędu Gminy w Płoskini, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków, które przekazała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Dzięki pozyskaniu nowego wozu zwiększy się efektywność działania jednostki OSP Płoskinia oraz profesjonalizm strażaków podczas realizacji działań ratowniczo – gaśniczych, a tym samym podniesie się poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu. Odbioru pojazdu dokonali druhowie Adam Szewczuk i Krzysztof Buczyński przy wsparciu KP PSP w Braniewie.Odbioru pojazdu dokonali druhowie Adam Szewczuk, prezes OSP Płoskinia, i Krzysztof Buczyński przy wsparciu KP PSP w Braniewie