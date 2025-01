Ostatni akord tegorocznej Orkiestry (aktualizacja)

Za nami Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu. Zobacz zdjęcia ze Światełka do Nieba i zakończenia imprezy.

Dziś (26 stycznia) w całej Polsce odbył się 33. Finał WOŚP. Przed godziną 20 na liczniku zbiórki w Elblągu było 458 586,48 zł. Na starówce odbył się szereg koncertów i licytacji. Wystąpili Studio Piosenki Metro Elbląg, Black Cat Division Szkoła Muzyczna Gracjana Kalandyka, So What! Akademia Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk, Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury, Szalone i Szalone Małolaty ze studia Katarzyny Panicz, Loster, Blind Box, Jutrzejsi. O godzinie 20 odbyło się tradycyjne Światełko do Nieba, Hymn WOŚP na żywo zaśpiewała Elbląska Orkiestra Dobrych Serc.

Trzeba przyznać, że w ciągu dnia w uczestnictwie w Finale wielu osobom mogła przeszkadzać pogoda, która wyjątkowo nie sprzyjała. Jednak o godz. 20 na samym Światełku do Nieba pojawiło się wielu mieszkańców, co można zobaczyć na naszej facebookowej relacji.

Trwa liczenie pieniędzy zebranych w Elblągu w ramach tegorocznego Finału. Przypomnijmy, że tegorocznym celem WOŚP-u jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Ostatnio Elbląg zebrał w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 787 482,12 zł i był to miejski rekord. Wkrótce przekonamy się, czy padnie kolejny. Na godz. 22 na koncie elbląskiego sztabu WOŚP było już 594 tys. zł.

- Elblążanie jesteście najlepsi. Wspaniale się z Wami dzisiaj grało, a hymn Elbląskiej Orkiestry Dobrych serc na bis to było coś! Dziękujemy! Nie śpimy i liczymy dalej! - czytamy na profilu WOŚP Elbląg w mediach społecznościowych.

Nie miałeś możliwości, a chcesz włączyć się w Wielką Orkiestrę Światęcznej Pomocy? Możesz to zrobić m. in. dzięki elbląskiej eSkarbonce.

Aktualizacja, 00:03, 27 stycznia:

WOŚP w Elblągu zebrała do tej pory 775 735,98 zł. Trwają licytacje na Allegro, nie jest to więc ostateczna kwota.