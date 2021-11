Ostatni w tym roku nabór do Straży Miejskiej

Trwa ostatni w tym roku nabór do Straży Miejskiej w Elblągu. Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, masz ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie, jesteś sprawny fizycznie i psychicznie, posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej, jesteś niekarany oraz w pełni korzystasz z praw publicznych - aplikuj.

Co oferuje Straż Miejska? - Pracę na pełen etat, umowę na czas określony do 12 miesięcy (w czasie trwania umowy pracownik odbywa szkolenie podstawowe i tylko pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia), wynagrodzenie zasadnicze 3020,00 zł brutto, dodatek za staż pracy, "trzynastkę", premie kwartalne oraz możliwość korzystania z ZFŚS. Wymagane dokumenty i szczegóły oferty tutaj. Dokumenty przyjmowane są do 9 grudnia 2021r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to 20 grudnia 2021r.

Straż Miejska w Elblągu