Ostatnie dni głosowania w Zielonym Budżecie

Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, 2019 rok (fot. FredAN)

Przypominamy, że to już ostatni moment, aby zagłosować na projekty w ramach Zielonego Budżetu. Zachęcamy elblążanki i elblążan do głosowania. Swój głos można oddać do 23 czerwca - informują władze miasta.

Zgodnie z regulaminem na realizację tegorocznej edycji Zielonego Budżetu przeznaczone będzie 30.000 złotych. Jeden projekt nie może przekraczać kwoty 10 000 zł. Projekty będą realizowane do wyczerpania środków zgodnie z uzyskaną liczbą głosów. Głosowanie odbywa się za pomocą ankiety internetowej. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg. Każdy mieszkaniec może zagłosować na jeden projekt. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie oświadczenia przez opiekuna prawnego/rodzica. W niedzielę, 23 czerwca, głosować będzie można także w namiocie konsultacyjnym podczas Dni Elbląga. Serdecznie zapraszamy!

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga