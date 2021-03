Ostre cięcie w Sielance, czyli czas na wiosenne porządki

- Wycięto młodziutkie drzewka, które posadzono zaledwie kilka lat temu i ponad 25-letni głóg cudownie kwitnący na biało. To skandal! – napisała do nas Czytelniczka z ul. Jaśminowej, prosząc o interwencję. Sprawę wyjaśniliśmy w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sielanka, która zarządza tym terenem.

Czytelniczka wysłała do naszej redakcji długi mail, w którym szczegółowo opisała efekty pracy ogrodników na dwóch terenach zarządzanych przez ESM Sielanka: zapleczu budynków przy ul. Gwiezdnej 1-20, jak i Jaśminowej 20-30. Dołączyła też zdjęcia, prosząc o wyjaśnienie powodów tych wycinek.

- Sielanka przez wiele lat dbała o to, by jej terenu były bogate w ozdobną i estetyczną zieleń. Od ubiegłego roku coroczne przycinanie zieleni zaczęto traktować już nie kosmetycznie, ale drastycznie (…) W tym roku, w ciągu ostatnich dni, przy blokach na ul. Gwiezdnej 1-20 (na tyłach pawilonów z Delikatesami Centrum i siedzibą Sielanki) dokonano masakry na krzewach berberysu, przedtem pięknie płożącego się po ziemi, cieszącego oczy najpierw zielonymi liśćmi, a jesienią dodatkowo czerwonymi jagodami. Teraz niektóre z tych krzewów przycięto 5 cm od ziemi. Nie ma szans, by jakieś gałązki w najbliższych latach z tego wyrosły – pisze nasza Czytelniczka, dołączając na dowód zdjęcia. - Jeszcze gorszej masakry dokonano na tyłach bloku Jaśminowa 20-30 Wspaniałe dwa szpalery krzewów o pięknych bordowo-różowych liściach wycięto całkowicie. W ich miejsce posadzono po kilka ogryzków, jakie pozostały po zniszczonym pasie pięknie kwitnących wiosną forsycji. Zostawiono pięć resztek grubszych konarów, które raczej w tym roku nie zakwitną. Z berberysami przy parkingu zrobiono to samo, co na Gwiezdnej. Ale najgorsze, co zobaczyliśmy, to wycięte młodziutkie drzewka, które posadzono zaledwie kilka lat temu i wycięto ponad 25-letnie drzewko ozdobnego, cudownie na biało kwitnącego, głogu. To, co zrobiono, to skandaliczna masakra! – uważa Czytelniczka.

Z pytaniami w tej sprawie, na prośbę Czytelniczki, wystąpiliśmy do ESM Sielanka. Otrzymaliśmy szczegółowe wyjaśnienia, w których przedstawiciele spółdzielni tłumaczą, że prowadzone prace związane są z zaplanowaną modernizacją istniejącej w tych miejscach zieleni.

- W roku 2020 została zaplanowana modernizacja zieleni istniejącej zlokalizowanej wokół budynku Jaśminowa 20-30. Modernizacja zakładała: usunięcie drzew i krzewów wyradzających się, zamierających, nie nadających się do przesadzenia oraz posadzenie nowego materiału roślinnego. Prace podzielono na dwa etapy. Etap I wykonany w 2020 r. (przed budynkiem), drugi etap zaplanowany na wiosnę 2021 r. (teren za budynkiem) – wyjaśnia Jolanta Bogdanowicz, zastępca kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego w ESM Sielanka.

(fot. Michał Skroboszewski)



Jak zapewnia przedstawicielka spółdzielni, celem tych zabiegów jest „odmłodzenie (zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej) istniejących krzewów, nadających się do przesadzenia, a wszystkich cięć dokonuje się wczesną wiosną, przed rozkwitem”.

- Cięcia niejednokrotnie przewyższają 1/2 masy zielonej krzewu wraz usunięciem wszelkich suchych, uszkodzonych i chorych pędów – dodaje Jolanta Bogdanowicz. - Zostały także usunięte krzewy, które - mimo corocznej pielęgnacji - są w złym stanie zdrowotnym spowodowanym głównie chorobami grzybowymi, zagrażającymi roznoszeniem chorób pozostałym zdrowym gatunkom. Usunięto drzewa, u których stwierdzono uszkodzenia szyjki korzeniowej, posusz oraz postępujący proces zamierania, dotyczy to m.in. wiśni ozdobnej i głogu – tłumaczy, dodając, że wszystkie zabiegi odbyły się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody.

ESM Sielanka zaprojektowała też nowe nasadzenia na zapleczu budynku przy ul. Jaśminowej 20-30. - Posadziliśmy 45 sztuk jaśminowca wonnego, 27 krzewów róży patio, 14 sztuk bzu, 98 sztuk półkrzewu, nazywanego powszechnie szałwią rosyjską oraz 13 iglastych drzewek jałowca. Kluczowe jest także założenie nowego trawnika dywanowego – informuje Jolanta Bogdanowicz.

Prace wykonała na zlecenie spółdzielni firma specjalizująca się w pielęgnacji, zakładaniu oraz modernizacji zieleni.