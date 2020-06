Oszczędne lato w mieście

Już za tydzień uczniowie odbiorą świadectwa ukończenia kolejnej klasy i rozpoczną się długo oczekiwane wakacje. Jakie atrakcje przygotowało dla nich miasto?

Pandemia koronawirusa negatywnie odbiła się na miejskich imprezach. W tym roku nie odbędą się Dni Elbląga oraz Elbląskie Święto Chleba. „Lato w mieście” było przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury, Promocji i Turystyki oraz Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych elbląskiej rady Miejskiej.

- To lato będzie bardzo specyficzne w porównaniu do ubiegłych. Wynika to przede wszystkim z sytuacji pandemii oraz środków finansowych, które posiadamy. W tym momencie miejskie instytucje kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury opracowują w ramach ograniczeń, które obowiązują, plany działań stworzenia dodatkowych atrakcji dla mieszkańców i turystów – mówił Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki w elbląskim ratuszu podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji i Turystyki.

W planach jest uruchomienie „kina pod chmurką”, prawdopodobnie do 150 widzów. Na Starówce będzie kontynuowana akcja „Uwolnić Stary Rynek”. - Artyści i twórcy ludowi mogli pokazywać swoje umiejętności – wyjaśniał Adam Jocz. - Będzie również uruchomiony „Przystanek Starówka” z animacjami, gdzie będzie mogło wziąć udział maksymalnie 150 osób.

- W ramach akcji „Wakacje z MOSiR – em” postaramy się przybliżyć mieszkańcom szlaki turystyczne w Elblągu podczas wycieczek rowerowych, a być może i pieszych – uzupełnił radny Marek Kamm, który jest także pracownikiem elbląskiego MOSiR- u.

Cięcia dotknęły też wakacyjne inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta. W tym roku poważnie ograniczono organizację półkolonii dla dzieci w szkołach. Będą zorganizowane przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3 (120 uczestników) oraz Szkołę Podstawową nr 12 (90 uczestników; jeden turnus).

- Podstawowym argumentem, którym posługują się dyrektorzy są obostrzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Grupy muszą być bardzo małe, wiąże się to z podwójna liczbą zatrudnionych wychowawców. Drugiem ważnych argumentem był fakt zalecania przebywania w budynku. Należy ograniczyć do minimum wychodzenie na zewnątrz. Jest to wbrew idei półkolonii. Kolejnym argumentem jest brak kadry: w tym roku z powodu pandemii bardzo niechętnie angażują się to pracownicy – wyjaśniała Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu.

Swoje imprezy przygotowały Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Będą one dostępne na stronach internetowych tych instytucji.

Kolejne cięcia dotyczą organizacji zajęć w okresie wakacyjnym przez kluby sportowe.

- Podjęliśmy decyzje o nieogłaszaniu konkursu na dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Przygotowujemy ofertę dla dzieci i młodzieży pozostającej w Elblągu pod nazwą „wakacje z MOSiR-em”. Będą to różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz imprezy, które odbywać się będą na miejskich obiektach – wyjaśniał Andrzej Budzelewski z Departamentu Sportu i Rekreacji elbląskiego ratusza na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych.

Planowanych jest około 35-40 imprez.

Stowarzyszenia będą mogły organizować zajęcia oraz bezpłatnie korzystać z miejskich obiektów. - To, że nie ma konkursów finansowych wynika z tego, że mamy taką, a nie inną sytuację, również finansową. COVID spowodował znaczny ubytek dochodów w mieście i nie wiemy, czy będziemy w stanie zapewnić środki na wsparcie obozów sportowych na zewnątrz miasta – kontynuował Andrzej Budzelewski.