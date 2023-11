Otwarto bazę rodzin Szlachetnej Paczki

Rusza kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Otwarto już bazę rodzin, które potrzebują pomocy.

Jak zrobić Szlachetną Paczkę? Instrukcja zawiera się w czterech prostych punkatch, które przedstawiają organizatorzy akcji:

1. Wybierz Rodzinę lub Osobę w potrzebie, z lokalizacji, do której możesz dostarczyć paczkę.

2. Zbierz grupę, z którą przygotujesz pomoc. Podzielcie między siebie listę zakupów, stworzoną w oparciu o potrzeby Rodziny.

3. Zorganizuj zebranie zakupionych przedmiotów i pakowanie paczki.

4. Dostarcz paczkę do wyznaczonego magazynu w Weekend Cudów (16-17 grudnia 2023 r.).

To wszystko oczywiście w dużym uproszczeniu. Bardziej szczegółową instrukcję dla darczyńców znajdziemy na stronie inicjatywy.

Przypomnijmy. Szlachetna Paczka opiera się o ideę "mądrej pomocy". Zgłoszone do inicjatywy osoby i rodziny przechodzą odpowiednią weryfikację, którą przeprowadzają przeszkoleni wolontariusze.

Finał Szlachetnej Paczki zaplanowano w tym roku na 16 i 17 grudnia. W Elblągu bazą dla wolontariuszy będzie po raz kolejny Elbląski Park Technologiczny. Swoją pomoc w tych dniach zgłosili już harcerze, w organizację finału może się zresztą włączyć każdy, choćby, przygotowując poczęstunek dla wolontariuszy, których w Elblągu jest 12 (kontakt tutaj). Przed nimi zarówno w "weekend cudów", jak i w czasie go poprzedzającym, sporo pracy.

- W imieniu wszystkich wolontariuszy rejonu Elbląg bardzo serdecznie zapraszamy do wybierania rodzin z bazy na stronie. One już czekają na swoich darczyńców, będziemy niezmiernie wdzięczni za włączenie się w inicjatywę – podkreśla Katarzyna Kozioł ze Szlachetnej Paczki w Elblągu. Dodaje, że w Elblągu na pomoc czeka ok. 60 rodzin. Sukcesywnie będą one dodawane do bazy na stronie akcji.