Pamiątkowe zdjęcie z Elbląga (felieton)

Elbląg może być atrakcją turystyczną i przyciągać turystów - zdanie które jest banałem. Ale dziś nasze miasto odwiedzili senatorowie V (wybory w 2001 r.) i VI (wybory w 2005 r.) kadencji. Z tej okazji postanowili spotkać się z dziennikarzami. I zrobili sobie zdjęcie przy Bramie Targowej.

Niegdyś brylowali w Senacie. O ich zdanie na różne tematy pytali dziennikarze. Kariera w parlamencie się niestety skończyła, ale... z dziennikarzami zawsze miło się spotkać, nawet jak dokładnie nie wiadomo po co.

„W imieniu Wiceprezydenta Janusz Nowaka zapraszam Państwa Dziennikarzy na briefing prasowy dzisiaj o godzinie 11.30 przy Bramie Targowej na Starym Mieście z udziałem i w związku z wizytą senatorów V i VI kadencji. W briefingu udział weźmie Prezydent Miasta Elbląga, Pan Witold Wróblewski.“ - napisał do nas Leszek Iwańczuk, wg strony internetowej Nowej Lewicy sekretarz Rady Miejskiej SLD w Elblągu, członek Rady Wojewódzkiej SLD. [podkreślenia orginalne]

I tu pierwsza dygresja w stronę lewicowych działaczy: albo coś nas ominęło, albo Sojusz Lewicy Demokratycznej miał „fuzję“ z Wiosną Roberta Biedronia i od jakiegoś czasu zamiast SLD mamy do czynienia na scenie politycznej z partią Nowa Lewica. Można by pomyśleć nad aktualizacją danych na stronie internetowej partii.

Na spotkanie z politykami zawsze warto pójść, chociażby po to, aby posłuchać co mają do powiedzenia. Poszliśmy więc.

Wydawać by się mogło, że najważniejszymi postaciami na konferencji będą senatorowie V i VI kadencji. Niestety, w zaproszeniu ich nazwisk nie wymieniono. Wybory do Senatu V kadencji odbyły się 23 września 2001 roku. Kolejna elekcja miała miejsce 25 września 2005 roku. W 2001 r. mandat z okręgu elbląskiego zdobyli wówczas śp. Marian Kozłowski (zmarł w 2014 r.) i Władysław Mańkut (SLD). Cztery lata później nastąpiła wymiana i do Senatu pojechali Elżbieta Gelert (PO) i Sławomir Sadowski (PiS). W trakcie kadencji w 2007 r. Elżbietę Gelert zastąpił Władysław Mańkut.

Pod elbląską Bramą Targową spotkaliśmy Władysława Mańkuta. - Odbywamy tę konferencję z racji pobytu w Elblągu grupy senatorów, byłych senatorów V i VI kadencji. Chcieliśmy Państwu przedstawić pewną refleksję, która zrodziła się w sieni Kamieniczek Elbląskich. Przed chwilą odbyło się spotkanie z panem prezydentem i panem wiceprezydentem na temat Elbląga, historii i portu elbląskiego. Refleksja jest taka: podziw dla retrowersji Starego Miasta, dla utrzymania takiego bezwzględnego nurtu rozwojowego, ale też rozwoju potrzeby portu w Elblągu, jego siły w oparciu o demokratyczne zasady funkcjonowania bez wykorzystywania takiej siły rządzących, żeby ten port nie był samorządowy. Wierzę, że tak się stanie i ta refleksja zostanie przewieziona w Polskę - mówił Władysław Mańkut.

Kto przyjechał do Elbląga konkretnie? Nasi czytelnicy może rozpoznają kogoś na zdjęciu, bo goście skupili się na robieniu za paprotki i interesujące (?) tło do zdjęcia. Były senator Władysław Mańkut z nazwiska wymienił tylko Zbigniewa Kulaka, senatora w latach 1993 - 2005 (III, IV i V kadencja) i byłego ambasadora Polski w Mongolii. Może goście nie mieli nic ciekawego do powiedzenia, ponieważ głosu nie zabrali. Wyjątkiem była Karolina Zioło - Pużuk, zastępca szefa kancelarii Senatu: - Jestem tu na zaproszenie senatora Władysława Mańkuta. Powodem jest to, że Kancelaria Senatu wspiera inicjatywy senatorów i byłych senatorów w tym, żeby nadal byli adwokatami swojego regionu i osobami aktywnymi społecznie i politycznie. Takie spotkania mają na celu pokazanie, że mandat senatora, to nie jest mandat sprawowany tylko przez cztery lata lub tez tyle, na ile senator zostanie wybrany, ale także jest mandatem na całe życie, po to aby senator mógł być ambasadorem swojego regionu i wspierać wszystkie istotne dla niego inicjatywy.

I tak minęły pierwsze cztery minuty konferencji... Słoneczko przygrzewało, a zebrani dziennikarze zastanawiali się, po co w zasadzie ich tu zaproszono. Głos jeszcze zabrał prezydent Elbląga, który poinformował dziennikarzy o tematach rozmów z gośćmi (retrowersja, port, Nowy Ład, straty finansowe samorządu, plany związane z kolejnymi projektami współfinansowane przez Unię Europejską).

Nowa Lewica do wyborów... jeszcze niegotowa

I kiedy minęło już ponad 7 minut mowy-trawy, przestało nas interesować, kto to zaszczycił nasze miasto swoją obecnością. Bardziej interesującą kwestią są wybory parlamentarne, które wg doniesień ogólnopolskich mediów mają się odbyć 15 października. Czasu pozostało więc niewiele, po cichu liczyliśmy na podanie nazwisk kandydatów na kandydatów, którzy mogliby wystartować w jesiennych wyborach z listy Nowej Lewicy. Zapytaliśmy więc, kto z zebranych pod Bramą Targową wybiera się do parlamentu?

Trochę śmiechu i... - My już powiedzieliśmy „dziękuję“ - można było usłyszeć z grona osób, które robiły za tło do zdjęcia.

- Być może jest to przedwczesne pytanie. A być może są jeszcze nieujawnione tęsknoty, które ujawnią się dopiero w kampanii wyborczej - odpowiedział Władysław Mańkut, współprzewodniczący struktur Nowej Lewicy w województwie warmińsko-mazurskim.

Dwa tygodnie temu posłanka Nowej Lewicy Monika Falej („jedynka“ na liście SLD w ostatnich wyborach do Sejmu) zorganizowała konferencję prasową, na której przekonywała, że zapracowała na pierwsze miejsce na liście także w nadchodzących wyborach. Zapytaliśmy więc też o ewentualny spór w łonie partii co do obsady „jedynki“ w okręgu elbląskim. - Nie ma sporu. Są zapewne rozważania, jak ustawić listę, aby była ona listą efektywnie biorącą mandat - odpowiedział współprzewodniczący warmińsko- mazurskiej Nowej Lewicy.

Gościom życzymy przyjemnego pobytu w Elblągu i dobrych wspomnień związanych z naszym miastem.