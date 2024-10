Parkrunowy rekord

Parkrun Polska w miniony weekend bił rekord frekwencji jeśli chodzi o uczestnictwo w tej inicjatywie. Udało się, a w znaczny sposób przyczynili się do tego elblążanie, którzy co tydzień marszem, truchtem lub biegiem przemierzają 5-kilometrową trasę w parku Modrzewie.

W Elblągu parkrun wystartował w 2021 r. W ostatni weekend założeniem było osiągnięcie liczby 10 000 wolontariuszy i uczestników inicjatywy w całym kraju. To się nie udało, ale mimo wszystko pobito rekord: 9250 osób (wcześniej było 8329). Mocno do rekordu przyczynił się Elbląg, zajął 19 miejsce w ponad 90 lokalizacjach, w parku Modrzewie było 125 uczestników i 14 wolontariuszy, pojawiło się 30 debiutantów, a 37 osób pobiło swoje rekordy osobiste (podajemy za parkrun Park Modrzewie, Elbląg).

- Przede mną parę osób próbowało zrealizować u nas parkrun, ale tu do organizacji trzeba grupy ludzi, jedna osoba tego nie udźwignie - mówi o elbląskiej edycji inicjatywy Renata Sowa. Ta grupa nie jest jednak stała, osoby zaangażowane w organizację się wymieniają. Nasza rozmówczyni podkreśla, że sama z parkrunem zapoznała się wcześniej w innych miastach. - Parkrun przyciąga biegaczy, żeby mogli sobie zrobić szybki trening "na piąteczkę", ale my szukamy takich osób, które dopiero zaczynają aktywność, również taką minimalną, jak spacery. Są tacy, którzy od tego zaczynają, a potem idą dalej – mówi Renata Sowa. Od takiej "minimalnej aktywności" w parku Modrzewie kończą np. jako uczestnicy triathlonu.

Nasza rozmówczyni podkreśla, że na ostatnie spotkanie związane z biciem rekordu udało się przyciągnąć sporo osób, choć nie jest to elbląski rekord, bo kiedyś uczestników było nawet 196. Dodaje też, że część wydarzeń w Polsce nie odbyła się ze względu na ostatnią powódź na południu kraju.

Dlaczego park Modrzewie?

- To był przypadek. W okresie kiedy pojawił się pomysł na parkrun w Elblągu Bażantarnia została zalana, nie było wiadomo, kiedy trasa przy Kumieli będzie się nadawała do organizacji spotkań. Na parkrun trzeba znaleźć taką trasę, którą będzie mogła przejść mama z dzieckiem w wózku czy osoba starsza – tłumaczy Renata Sowa. Ostatecznie padło na park Modrzewie, czego pomysłodawcą miał być m. in. ówczesny radny miejski Robert Turlej.

Parkrun, jak czytamy w mediach społecznościowych elbląskiej odsłony inicjatywy, przeznaczony jest dla każdego bez względu na wiek i kondycję. "Każdy znajdzie tu dla siebie miejsce: szybkobiegacze, truchtacze i kijkarze. Po prostu przyjdź i spróbuj!" Cotygodniowe spotkania są bezpłatne.

- Parkrun jest dla wszystkich, zapraszamy każdego, żeby poczuł się lepiej, żeby serducho lepiej biło i żeby spotkać fajnych ludzi – zachęca Renata Sowa. Spotkania w parku Modrzewie odbywają się w soboty o godz. 9.

Statystyki ogólnopolskie z 5 października (dane parkrun Polska):

7756 uczestniczek i uczestników

1494 wolontariuszek i wolontariuszy

893 debiutantek i debiutantów

1020 rekordów życiowych

1174 nowe rejestracje w ciągu minionego tygodnia