Pat przełamany, śmietnik zaplanowany

Podwórko, kilka podmiotów zarządzających budynkami przy nim i sporna kwestia... śmietnika. O tym miejscu, znajdującym się przy ulicach Ratuszowej, Trybunalskiej i 12 Lutego pisaliśmy już na naszych łamach, a ostatnio stało się ono "bohaterem" interpelacji przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przypomnijmy

O zajęcie się sprawą śmieci na wspomnianym podwórku prosiła nas na początku tego roku nasza Czytelniczka. Pisaliśmy o tym tutaj, w artykule "Śmietnikowy pat".

- Wyremontowałam garaż, odnowiłam elewację i uporządkowałam na swój koszt teren koło garażu. Niestety ludzie wciąż wyrzucają śmieci w pobliżu garażu i na niego. Mam już brudną i uszkodzoną elewację. Na dodatek wybudowany został nowy budynek mieszkalny, ale o zabudowie śmietnikowej nikt nie pomyślał – informowała wtedy elblążanka. - Napisałam pisma do ZBK, do Urzędu Miejskiego w Elblągu, do kilku zarządców. Niestety wspólnoty nie mogą dojść do porozumienia – wskazywała. - Ludzie wynoszą przeróżne rzeczy i wszystko opierają na mój garaż. Wynika z tego, że lepiej było nie remontować garażu i zostawić górkę z krzakami.

Na nasze pytania odpowiedział wówczas Zarząd Budynków Komunalnych:

- W odpowiedzi na pismo w sprawie uporządkowania terenu na zapleczu wspólnot mieszkaniowych przy ul. Ratuszowej 3,5,6,7,9; ul. Trybunalskiej 17-18; 19-20ab, 21ab, ul. Trybunalskiej 23/Ratuszowej 1; 12 Lutego 8,12, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4 informuje, iż wyżej wymienione wspólnoty mieszkaniowe dzierżawią od Gminy Miasto Elbląg teren przyległy do garażu, z przeznaczeniem na potrzeby gospodarcze swoich mieszkańców. Podkreślamy, że zgodnie z zapisem w § 3 ust. 2 pkt.1 Umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy, w tym obudowy i pojemników ustawionych na dzierżawionym gruncie oraz wokół obudowy i tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W związku z powyższym obowiązek utrzymania czystości przedmiotowego terenu leży w kompetencji wyżej wymienionych wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie informujemy, że trwają uzgodnienia między zarządcami wspólnot mieszkaniowych dotyczące wybudowania obudowy śmietnikowej – otrzymaliśmy wtedy odpowiedź z ZBK.

Konkluzja tekstu brzmiała: "Naszej Czytelniczce pozostaje więc czekać na efekt uzgodnień między wspólnotami".

„Ekologiczna bomba”

Podwórko przy Ratuszowej/Trybunalskiej/12 Lutego, styczeń 2021. Fot. Czytelniczka

W związku z podwórkiem i zabudową śmietnikową na początku września interpelację złożył Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. W piśmie "w sprawie: otwartych śmietników, które są tykającą bombą ekologiczną", pisze m. in.:

- Pomijając względy estetyczne zaskakujące jest to, że 500 m od gabinetu Prezydenta Elbląga znajduje się tykająca bomba ekologiczna i chyba nikomu nie zależy żeby zrobić z tym porządek. Funkcjonujący w podwórku śmietnik gromadzi odpady z kilku wspólnot mieszkaniowych. Szczury, karaluchy, ptaki, to codzienny widok mieszkańców kamienic przy ulicy Trybunalskiej, którzy alarmują wręcz i proszą o pochylenie się nad sposobem gromadzenia odpadów na śmietniku przy garażach. Zdaniem mieszkańców konieczne jest jak najszybsze izolowanie odpadów, postawienie zabudowanej wiaty, ale wcześniej przygotowani gruntu i ustanowienie ostatecznej lokalizacji dla wiaty śmietnikowej. Sprawą w styczniu 2021 zainteresowały się po raz pierwszy elbląskie media. Na pytanie dziennikarzy gazety portel.pl odpowiedział ZBK – tu w interpelacji pojawia się wyżej cytowana odpowiedź zarządu. - Mieszkańcy uważają, że miasto powinno się włączyć do tych rozmów (między zarządcami wspólnot mieszkaniowych – red.) jako mediator – pisze Antoni Czyżyk. - Czy władze Miasta znają problem i czy mogłyby zareagować, tak, aby zakończyć ten znaczący problem, z jakim mają do czynienia mieszkańcy ul. Trybunalskiej? - pyta w interpelacji.

Porozumienia podpisane, decyzje podjęte

Prezydent Witold Wróblewski odpowiedział na interpelację w piśmie z 28 października.

- Problem zaśmiecenia terenu przy garażach w kwartale ulic Trybunalska – 12 Lutego – Ratuszowa został zgłoszony do Urzędu Miejskiego we wrześniu ubiegłego roku. Dotychczas były prowadzone rozmowy i uzgodnienia z Zarządcami budynków w celu rozwiązania tego problemu.

29 września 2021 Zarządcy reprezentujący wspólnoty mieszkaniowe podpisali porozumienie regulujące warunki i zasady realizacji oraz użytkowania wspólnej obudowy śmietnikowej na pojemniki do odpadów komunalnych. Podmiotem wiodącym przy realizacji zadania jest Pani Czesława Piotrowska z PUIiP EL (Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „EL” - red.).

Zostały już podjęte decyzje w sprawie wyłonienia wykonawcy robót polegających na postawieniu nowej obudowy na pojemniki wraz z utwardzaniem terenu. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z firmą realizującą zadanie. ZBK jako administrator działki gminnej Nr 97/42 oraz jako jeden z właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych będzie partycypował w kosztach realizacji zadania proporcjonalnie do posiadanych udziałów – napisał Witold Wróblewski.

Wygląda więc na to, że „śmietnikowy pat” został przełamany, chyba jeszcze przed wybuchem „ekologicznej bomby”.