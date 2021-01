Śmietnikowy pat

- W tym roku wyremontowałam garaż, odnowiłam elewację i uporządkowałam na swój koszt teren koło garażu. Niestety ludzie wciąż wyrzucają śmieci w pobliżu garażu i na mój garaż. Mam już brudną i uszkodzoną elewację. Na dodatek wybudowany został nowy budynek mieszkalny, ale o zabudowie śmietnikowej nikt nie pomyślał – napisała do nas mieszkanka ulicy Trybunalskiej.

Warto zaznaczyć, że teren, o którym mowa, otaczają budynki, którymi zajmuje się kilku różnych zarządców.

- Napisałam pisma do ZBK, do Urzędu Miejskiego w Elblągu, do kilku zarządców – zaznacza nasza Czytelniczka. - Niestety wspólnoty nie mogą dojść do porozumienia. Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w piśmie poinformował mnie, że problem jest złożony i do 26 stycznia otrzymam odpowiedź odnośnie utrzymania porządku i czystości wokół garażu . Zastanawiam się tylko, co będzie z moim garażem do tego czasu. Ludzie wynoszą przeróżne rzeczy i wszystko opierają na mój garaż. Wynika z tego, że lepiej było nie remontować garażu i zostawić górkę z krzakami. Dzięki moim porządkom powstało nawet miejsce postojowe dla samochodu. Dodam, że bezskutecznie w swojej sprawie piszę i dzwonię do Straży Miejskiej. Tyle budynków dookoła, a do tej pory nikt nie pomyślał o zabudowie śmietnikowej – komentuje sytuację rozgoryczona elblążanka.

Mimo starań dotyczących renowacji i porządków garaż naszej Czytelniczki jest w coraz gorszym stanie (fot. nadesłana)

W sprawie naszej Czytelniczki postanowiliśmy zwrócić się z pytaniami do zarządzających poszczególnymi wspólnotami. Do tej pory na naszą interwencję odpowiedział jedynie Zarząd Budynków Komunalnych (zaznaczmy, że pytania do zarządców wysyłaliśmy w ostatnich dniach minionego roku). Co piszą o sytuacji urzędnicy?

„W odpowiedzi na pismo w sprawie uporządkowania terenu na zapleczu wspólnot mieszkaniowych przy ul. Ratuszowej 3,5,6,7,9; ul. Trybunalskiej 17-18; 19-20ab, 21ab, ul. Trybunalskiej 23/Ratuszowej 1; 12 Lutego 8,12, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4 informuje, iż wyżej wymienione wspólnoty mieszkaniowe dzierżawią od Gminy Miasto Elbląg teren przyległy do garażu, z przeznaczeniem na potrzeby gospodarcze swoich mieszkańców. Podkreślamy, że zgodnie z zapisem w § 3 ust. 2 pkt.1 Umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy, w tym obudowy i pojemników ustawionych na dzierżawionym gruncie oraz wokół obudowy i tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W związku z powyższym obowiązek utrzymania czystości przedmiotowego terenu leży w kompetencji wyżej wymienionych wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie informujemy, że trwają uzgodnienia między zarządcami wspólnot mieszkaniowych dotyczące wybudowania obudowy śmietnikowej.” - napisał w odpowiedzi ZBK.

Naszej Czytelniczce pozostaje więc czekać na efekt uzgodnień między wspólnotami.

- Proszę sobie wyobrazić, że mam już znacznie bardziej uszkodzony garaż - poinformowała nas dziś (21 stycznia) właścicielka garażu, do wiadomości dołączając zdjęcie. - Szkodę zgłosiłam do ubezpieczyciela. Podejrzewam, że samochód odbierający śmieci go uszkodził. Dziękuję raz jeszcze za zajęcie się tą sprawą - napisała nasza Czytelniczka.