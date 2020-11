Petycja w sprawie publicznego żłobka. Radni będą przeciwni?

Sprawą utworzenia w Pasłęku pierwszego publicznego żłobka zajmą się na najbliższej sesji tamtejsi radni. Wniosek taki wpłynął od jednej z mieszkanek tego miasta, która zwróciła w nim między innymi uwagę na „zbyt wygórowaną cenę” w prywatnej pasłęckiej placówce - tzw. klubie dziecięcym - świadczącej opiekę nad dziećmi do lat trzech.

Sprawą petycji o utworzenie żłobka pasłęccy radni zajmą się na sesji 27 listopada. Jej autorka wskazała na ten cel budynek gminny znajdujący się przy ul. Sprzymierzonych nr 5, a jednym z argumentów za utworzeniem żłobka publicznego była między innymi zbyt wygórowana cena za miejsce w prywatnej placówce, tzw. klubie dziecięcym. Z przygotowanego na sesję w tej sprawie projektu uchwały dowiadujemy się, że wniosek ma zostać rozpatrzony przez radnych negatywnie.

- Po zapoznaniu się z opinią wydaną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie petycji złożonej przez mieszkankę Pasłęka, zawierającej wniosek dotyczący niezwłocznego utworzenia żłobka publicznego w Pasłęku w budynku gminnym położonym przy ul. Sprzymierzonych nr 5 w Pasłęku, Rada Miejska w Pasłęku zajmuje negatywne stanowisko w przedmiocie tego wniosku, w związku z istniejącymi obiektywnymi przeszkodami, uniemożliwiającymi utworzenie żłobka we wskazanej lokalizacji. Wskazany na żłobek publiczny przez autorkę petycji obiekt gminny położony przy ulicy Sprzymierzonych nr 5 nie nadaje się na ten cel zarówno z przyczyn technicznych jak i ekonomicznych, a ponadto obiekt ten już w 2019 roku został przeznaczony na inne pilne potrzeby społeczne gminy, tj. mieszkania komunalne oraz mieszkania chronione - czytamy w projekcie uchwały.

Jednocześnie radni zapowiadają podjęcie innych działań „mających na celu rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Pasłęk”. Planują między innymi zwiększyć dotację gminną do każdego miejsca w placówkach prywatnych i uruchomić dwa kolejne oddziały przedszkolne.

- Co będzie miało bardzo duże znaczenie także dla organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, gdyż w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolach możliwe będzie przyjęcie do przedszkoli także wszystkich dzieci w wieku 2,5 - 3 lat zgłoszonych w rekrutacji. To sprawi, że jeszcze większa niż dotychczas część organizowanych przez gminę miejsc przedszkolnych pełnić będzie funkcję podobną do miejsc żłobkowych – czytamy w projekcie uchwały.

Radni deklarują również przeanalizowanie możliwości finansowych gminy w zakresie budowy gminnego żłobka publicznego w przyszłości. W projekcie uchwały możemy również przeczytać, że „w rozpatrywanej sprawie ważny jest też fakt, że publiczny żłobek jest najdroższą formą opieki nad dziećmi do lat trzech. Ze względu na obowiązujące przepisy, funkcjonowanie żłobka publicznego wymaga utworzenia odrębnej gminnej jednostki organizacyjnej (odrębnej instytucji gminnej), spełnienia wyższych standardów lokalowych i technicznych obiektu oraz zatrudnienia specjalistycznego personelu o ustawowo określonych kwalifikacjach, w tym dyrektora, opiekunów- 1 na 8 dzieci, pielęgniarki- pow. 20 dzieci, księgowej itp. To sprawia, że koszty funkcjonowania jednego miejsca dla dziecka w żłobku publicznym jest wyższy niż koszt takiego miejsca w innych formach opieki nad dziećmi, które oferują podmioty prywatne. W związku z powyższym koszt odpłatności za miejsce w żłobku publicznym nie musi być niższy niż w placówkach prywatnych (czego oczekuje autorka petycji)”.

Ostateczną decyzję podejmą w tej sprawie pasłęccy radni w piątek, 27 listopada.