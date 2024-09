Plac ma być do zabaw, ale nie takich jak teraz

Jednym z problemów poruszanych podczas wtorkowej (17 września) Komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych były, mówiąc oględnie, niewłaściwe zachowania młodzieży w Elblągu. Na tapet wzięto m. in. plac zabaw przy centrum handlowym Ogrody.

Sygnały choćby o śmieceniu w tym miejscu docierały do nas także od naszych Czytelników, jak wskazywali, na placu pojawiały się pozostałości po fastfoodach jak opakowania czy papiery, zdaje się, że i jakieś używki mogły się w tym miejscu przewijać. Tymczasem z placu zabaw chętnie korzystają dzieci i rodzice z okolicznych osiedli.

- Młodzież lubi tam spędzać czas, ale nie zawsze zachowuje się w sposób właściwy – mówił o galerii i okolicach Tomasz Świniarski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dodał, że wkrótce zostaną zabezpieczone środki, by zapobiegać niepożądanym zjawiskom. - Podejmujemy wyzwanie, żeby ten plac służył właściwym celom – stwierdził szef departamentu.

Jakie działania zostaną podjęte? Jak się dowiedzieliśmy, chodzi m. in. o utworzenie wysokiego ogrodzenia oraz instalację lampki z czujką ruchu sygnalizującą, że ktoś się pojawił na terenie. W porozumieniu z centrum handlowym plac zabaw (który jest w pieczy ZBK) będzie otwierany rano i zamykany wieczorem, a będzie za to odpowiadał pracownik ochrony galerii. Zarząd Budynków Komunalnych będzie też wnioskował do centrum handlowego o objęcie terenu kamerami swoimi istniejącymi już kamerami monitoringu. Teren ma też częściej patrolować policja i straż miejska.

Fot. Anna Dembińska

Podczas obrad komisji mówiono dziś nie tylko o tym miejscu, ale pojawiło się trochę informacji o niewłaściwych zachowaniach młodych ludzi w ogóle, a to w związku z "wakacyjnymi" sprawozdaniami zawartymi w dzisiejszym harmonogramie prac. Według danych służb, w okresie wakacyjnym funkcjonariusze policji ujawnili podczas interwencji trzech nieletnich pod wpływem alkoholu. Siedemnastu nieletnich popełniło czyny karalne, co poskutkowało sporządzeniem wniosków do sądu.

- Wobec 6 nieletnich zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń, w 7 przypadkach zawiadomiono rodziców lub opiekunów prawnych. Zatrzymano 10 nieletnich będących na ucieczce z domów rodzinnych i 25 z placówek opiekuńczo-wychowawczych – wyliczał podinsp. Zbigniew Przyborowski, zastępca komendanta KMP Elbląg. To statystyki zbliżone do zeszłorocznych. Podczas wakacji dokonywano też kontroli miejsc sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych pod kątem osób sprzedaży osobom nieletnim. Przeprowadzono ich 844.