Planszówki przyciągają elblążan

Trwa 4. El Festiwal Planszówkowy Zawrót Głowy w Bibliotece Elbląskiej (13-14 kwietnia). Chętnych na spędzanie czasu przy planszówkach nie brakuje. Zobacz zdjęcia.

Zajrzeliśmy do Biblioteki Elbląskiej w pierwszym dniu festiwalu. W co grali nasi rozmówcy?

- Gramy w siedem cudów świata, celem jest... zbudowanie cudu świata. Ciągnie się kartę albo ze swojego stosu, albo przeciwnika, albo z zakrytego, po zebraniu odpowiednich surowców fragmentami budujemy cud. Interakcja między grającymi jest niewielka, podczas wyciągania kart można wyciągnąć kartę z symbolem wojny, gdy wypadną takie trzy przeprowadzany jest konflikt, kto ma więcej odpowiednich kart wygrywa i dostaje w nagrodę trzy punkty. Grać mogą 2 do 5 osób. Przyszliśmy tu dziś z narzeczoną, bo chcemy poznać nowe tytuły. Często spędzamy razem czas grając w planszówki. Najbardziej lubimy grać w ekonomiczne, chociaż teraz przekonuję się do figurkowych – mówi Daniel Żochowski.

Naszą uwagę przyciągnął też stół z Frostpunkiem, w którym chodzi o zapewnienie przetrwania społeczności w bardzo trudnych warunkach.

- Planszowy Frostpunk dobrze oddaje grę komputerową, bo czuć, że jest brutalnie jeśli chodzi o poziom trudności. Mieliśmy taką sytuację, że przez losowość gry o wiele szybciej zaatakowała nas burza, straciliśmy wszystkie możliwe noclegi dla mieszkańców, posypały się przez to choroby, posypały się problemy z niewystarczającą liczbą pracowników, więc wszystko legło w gruzach, nie było ani węgla, ani jedzenia. W czasie gry celem jest oczywiście przetrwać, trzeba podejmować trudne decyzje, np. czy wysłać dzieci do pracy, bo brakuje ludzi, na co przeznaczyć surowce, ale wszystko ma swoje konsekwencje. Gracze to ekipa zarządzająca, jeśli zawiodą, to całe miasto się buntuje – mówi Kamil Mazurek.

Spotkaliśmy też rodzinę grającą w karciankę o wdzięcznej nazwie "Buła, pizza, kot, ser, koza".

- Przyszliśmy tu spędzić rodzinnie czas i pograć, pobudzić wyobraźnię dzieci. W domu rzadko gramy, jakoś ciężko się zebrać, a przyjście tu jest bardziej mobilizujące. Lubimy np, grę Miodek, nasz 6-letni syn zna zasady i dużo bardzo przy tym kombinuje – mówi pan Marcin, któremu towarzyszyła pani Edyta, Oliwia i Wiktor

Festiwal organizowany jest przez klub Planszówkowy Zawrót Głowy i Bibliotekę Elbląską, a konkretnie filię biblioteczną Kostka, która specjalizuje się w planszówkowych rozgrywkach. Wydarzenie w bibliotece na starówce potrwa dziś do 17 (14 kwietnia).