Pociągiem na Fali

System kupowania biletów komunikacji zbiorowej FALA został uruchomiony w Elblągu. Na początek – bilety na pociąg do Trójmiasta. Ma być wygodniej i bardziej komfortowo.

System FALA umożliwia wygodne kupowanie biletów komunikacji zbiorowej na terenie województwa pomorskiego. Tak było dotychczas. Od 23 grudnia do systemu zostały włączone „falomaty” znajdujące się na terenie elbląskiego dworca PKP.

– Elbląg to duży węzeł kolejowy położony o nieco ponad godzinę podróży od Gdańska, liczna grupa pasażerów z tego miasta dojeżdża regularnie pociągami do Malborka, Tczewa czy Trójmiasta – informuje Radomir Matczak, prezes zarządu InnoBaltica na stronie spółki, tłumacząc decyzję o dołączeniu naszego miasta do Taryfy Pomorskiej.

Ostatni raz o FALI pisaliśmy pod koniec wakacji, kiedy zapowiadaliśmy jej opóźnione wdrożenie. Planowane funkcje miały pierwotnie pojawić się w województwie pomorskim. Jak od początku informowała spółka InnoBaltica, Elbląg chciano włączyć dopiero po tym, jak system ustabilizuje się u naszych sąsiadów i załatwione zostaną pozostałe formalności z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polregio.

Po wielu opóźnieniach, system FALA został uruchomiony (na razie częściowo) w Elblągu. Dostępne od dawna na dworcu falomaty w końcu działają i umożliwiają łatwy zakup biletów na połączenia na terenie województwa pomorskiego.

- Pasażerowie z Elbląga mogą kupować bilety w ramach Taryfy Pomorskiej za pomocą różnych metod dostępnych w Systemie FALA – informuje Monika Ostrowska, rzecznik prasowy spółki InnoBaltica, operatora systemu. – Można to zrobić przed wejściem do pociągu, korzystając z falomatów na stacjach i peronach, przykładając kartę FALA lub każdą kartę płatniczą, a także on-line w aplikacji mobilnej „System FALA” lub portalu pasażera, co zapewnia elastyczność w wyborze metody zakupu.

Jako pierwsze do systemu zostały włączone pociągi, na które można kupić bilety w Taryfie Pomorskiej. W planach jest włączenie międzymiastowych przewoźników autobusowych, na końcu komunikacji miejskiej.

– Będzie to metoda „check-in – check-out” - dodaje rzeczniczka. - Najkrócej rzecz ujmując, sygnalizujemy systemowi rozpoczęcie (check-in) i zakończenie danej podróży (check-out), a system co 24 godziny nalicza i rozlicza odpowiednie bilety. Nie musimy się wtedy zastanawiać, jakich biletów i kiedy potrzebujemy. Dodatkową zaletą tego rozwiązania będzie optymalizacja, czyli na przykład, jeśli danego dnia okaże się, że wykonaliśmy wiele podróży komunikacją miejską, to system automatycznie zamieni nam ten zestaw biletów jednorazowych w tańszy bilet dobowy - dodaje rzeczniczka.

Wspomniana „Podróż dynamiczna” ma zostać uruchomiona wiosną 2025 roku, a póki co, mieszkańcy Elbląga mogą łatwiej i wygodniej kupować bilety na połączenia w ramach Taryfy Pomorskiej.

Od 23 grudnia System FALA został też uruchomiony w Grudziądzu.