Podyskutuj o Elblągu: Czy i jak świętować 75. rocznicę powrotu do Polski?

Tak świętowaliśmy 11 listopada (fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl) Sondaż portElu Jak powinniśmy świętować 75. rocznicę powrotu Elbląga do Polski? Nie powinno być żadnych obchodów. Wystarczy uroczysta sesja Rady Miejskiej. Należy zorganizować konferencje naukowe, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Obchody powinny mieć huczny charakter skierowany do możliwie największej ilości mieszkańców. Nie mam zdania na ten temat. Głosuj i zobacz wyniki

94. urodziny Gdyni gdynianie uczcili toastem gorącą czekoladą i pamiątkowym zdjęciem mieszkańców. 100-lecie powrotu Torunia do Polski torunianie obchodzili m.in. na pikniku kawaleryjskim, oglądając rekonstrukcję potyczki oddziału Błękitnej Armii gen. Hallera z Niemcami. Czy i jak 75. rocznicę powrotu Elbląga do Polski powinni obchodzić elblążanie? Zapraszamy do dyskusji.

19 maja 1945 r. radziecka komendantura przekazała symboliczne klucze do miasta władzom polskim. W tym roku będziemy obchodzić 75. rocznicę powrotu Elbląga do Polski. W 1945 r. ze strony polskiej klucze do miasta odebrał Wacław Wysocki, pierwszy prezydent powojennego Elbląga.I aż się prosi, żeby 2020 r. upłynął pod znakiem uroczystych obchodów. Ale w tym temacie na razie panuje cisza. Pierwsza ważna data w powojennej historii Elbląga, 10 lutego – zdobycie niemieckiego Elbinga przez Armię Czerwoną, minęło bez większych fajerwerków, jeżeli nie liczyć złożenia kwiatów pod pomnikiem Armii Czerwonej przez środowiska lewicowe. A co dalej? I nie chodzi nam o wielkie (i drogie) uroczystości, tylko o drobiazgi, które pozwolą elblążanom poczuć dumę z bycia mieszkańcem miasta. Przykłady z innych miast? Gdynia w tym roku obchodziła 94. rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji gdynianie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie oraz wznieśli toast gorącą czekoladą. Oczywiście były też uroczystości bardziej oficjalne, ale czy w Elblągu nie moglibyśmy napić się gorącej czekolady z okazji powrotu miasta w granice Polski i zrobić pamiątkowego zdjęcia przy Ratuszu Staromiejskim? (lokalizacja przykładowa, nie będziemy się przy niej upierali). Toruń obchodził w tym roku 100-lecie powrotu do Polski. Trudno było tego nie zauważyć, bo przy wejściach na toruńską starówkę stanęły cztery bramy triumfalne. Były to rekonstrukcje bram historycznych, jakie pojawiły się w Toruniu w 1920 r. Pomiędzy bramami znalazło się miejsce na instalację związaną z postaciami historycznymi i wydarzeniami sprzed 100 lat. Dodatkowe atrakcje zapewnił piknik kawaleryjski. Oczywiście tutaj również nie zabrakło bardziej oficjalnych uroczystości. Pojawia się pytanie o uhonorowanie rocznicy w nazwie ulicy, skweru, placu? W Elblągu mamy wiadukt 100-lecia odzyskania niepodległości, dlaczego jedno z nienazwanych jeszcze rond nie mogłoby nosić miana 75. rocznicy powrotu Elbląga do Polski? Więcej starań wymagałoby wydanie np. okolicznościowego znaczka pocztowego, okolicznościowego kasownika lub karty pocztowej. Wszak 75 lat ma się tylko raz... Co o tym sądzą Czytelnicy portEl.pl? Zapraszamy do dyskusji i udziału w sondzie.

SM