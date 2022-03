Pogotowie Socjalne do likwidacji i co dalej?

Sprawa Pogotowia Socjalnego budzi emocje od 2020 roku, szeroko pisaliśmy o tym na naszych łamach . Na sesji 17 marca radni podejmą uchwałę o jego likwidacji. Już drugą, ponieważ pierwszą unieważnił wojewoda warmińsko-mazurski ze względów formalnych, a sądy utrzymały w mocy jego decyzję.

Kasacja oddalona

Przypomnijmy, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił (2 lutego) skargę kasacyjną władz Elbląga w sprawie nieważności uchwały dotyczącej likwidacji Pogotowia Socjalnego.

- Decyzja sądu oraz rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody o unieważnieniu uchwały dotyczy tylko i wyłącznie kwestii formalnych w procedurze podejmowania uchwały. Jedyne zastrzeżenie budził brak opinii związków zawodowych na temat projektu uchwały. Co ważne opinia ta nie jest wiążąca, a jest jedynie jednym z elementów procedury podejmowania uchwały. Ani sąd, ani wojewoda nie zakwestionowali zasadności decyzji radnych o likwidacji placówki – twierdziły władze Elbląga w stanowisku wysłanym do mediów 4 lutego.

Ratusz podkreślał wówczas również, że prowadzenie Pogotowia Socjalnego nie jest obowiązkiem samorządu. - Zabezpieczenie osób nietrzeźwych jest zadaniem statutowym policji. Prawie dwa lata, od kiedy placówka ta przestała funkcjonować pokazały, że decyzja o likwidacji nie miała wpływu na życie elblążan, a przede wszystkim na pogorszenie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta. Jednoznacznie potwierdzają to policyjne statystyki. Świadczy to więc o zasadności podjętej w kwietniu 2020 roku decyzji przez Radę Miejską - czytamy w zamieszczonym wówczas na stronach UM w Elblągu piśmie.

Radni znów zabiorą głos

17 marca uchwała o likwidacji Pogotowia Socjalnego ponownie trafi pod obrady elbląskich radnych. - Z dniem 30 czerwca 2022 r. likwiduje się jednostkę budżetową Pogotowie Socjalne z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 102. Mienie likwidowanej jednostki zostanie przejęte przez Gminę Miasto Elbląg. Należności, zobowiązania budżetowe oraz środki finansowe, pozostające na rachunku bankowym likwidowanej jednostki przejmie Urząd Miejski w Elblągu – czytamy m.in. w projekcie tej uchwały.-

- Z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, iż organizowanie i prowadzenie izby wytrzeźwień przez organy samorządu terytorialnego jest zadaniem fakultatywnym. W razie braku izby wytrzeźwień osoby w stanie nietrzeźwości mogą być doprowadzone do jednostek Policji - czytamy w uzasadnieniu tej uchwały.

Jak radzą sobie inne miasta, które zlikwidowały izby wytrzeźwień? W Olsztynie w jej miejsce funkcjonuje Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Jest jednostką budżetową miasta. Wraz z powstaniem MZPiTU zlikwidowano olsztyńską izbę wytrzeźwień. Jednostka prowadzi również szeroką profilaktykę uzależnień oraz terapią. Olsztyński model jest określany przez specjalistów jako wzorcowy, a oprócz MZPiTU w stolicy województwa działa także Pogotowie Socjalne. Gdyńska Izba Wytrzeźwień została zlikwidowana pod koniec 2003 roku. Wtedy jej obowiązki przeszły na Komendę Miejską Policji oraz gdyński Oddział Ratunkowy. Z doniesień prasowych wynika, że policjanci mają tam pełne ręce roboty. W Bydgoszczy po likwidacji izby wytrzeźwień zrodził się wśród radnych pomysł, aby otworzyć specjalny oddział szpitalny, który miałby przejąć jej funkcję. Do tej pory tego pomysłu nie zrealizowano.

Jak będzie w Elblągu?

W naszym mieście zadania Pogotowia Socjalnego przejęła policja.

- Od początku elbląski samorząd wspierał policję w realizacji ich statutowego zadania, dotyczącego zabezpieczenia osób nietrzeźwych. Planowana jest dalsza współpraca w tym zakresie i z pewnością, gdyby nie decyzja wojewody i przedłużające się w związku z nią postępowania sądowe wdrożone byłyby już rozwiązania, które odciążyłyby Policję w realizacji tych zadań. Po uporządkowaniu kwestii formalnych z pewnością powrócimy do rozmów na ten temat – czytamy w stanowisku władz miasta z 4 lutego.

Jak czytamy w piśmie, które prezydentowi Elbląga przesłał Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Robert Muraszko, "decyzja nie pozostała bez znaczenia na obciążenie pracą funkcjonariuszy". W 2019 roku do wytrzeźwienia w PDOZ KMP w Elblągu w 2019 roku doprowadzono 362 osoby, w 2021 roku było to już 1311 osób.

- Do niekorzystnych skutków tej decyzji należy zaliczyć: wzrost czasów obsługi interwencji z osobami nietrzeźwymi, zwiększenie liczby osób doprowadzanych w celu wytrzeźwienia do PDOZ, konieczność częstszego wzywania wzywania Zespołu Wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego do osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia w PODZ, zwiększenie kosztów ponoszonych przez policję na badania lekarskie doprowadzanych osób, wyżywienie ich, pranie odzieży, pościeli oraz dezynfekcję pomieszczeń - czytamy w piśmie komendanta.

Jego zdaniem likwidacja Pogotowia Socjalnego w Elblągu wpłynęła na zwiększenie obciążenia funkcjonariuszy służby patrolowo - interwencyjnej czynnościami innymi niż patrolowanie rejonu służbowego.

- W mojej ocenie na terenie Elbląga niezbędne jest funkcjonowanie podmiotu zajmującego się opieką nad osobami nietrzeźwymi. Konieczne jest rozwiązanie systemowe pomocy osobom z problemem alkoholowym, obejmujące nie tylko izolację osoby nietrzeźwej, ale stworzenie warunków i pomocy w wyjściu z problemu alkoholowego - pisze komendant insp. Robert Muraszko.