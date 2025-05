Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala

fot. arch. portel

Podczas rutynowej kontroli na jednej z dróg wjazdowych do Elbląga, do stojących na poboczu funkcjonariuszy ruchu drogowego podjechał zdenerwowany mężczyzna. Poinformował, że jego żona zaczęła rodzić w samochodzie, a oni kierują się do szpitala wojewódzkiego. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o udzieleniu eskorty.

Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, torując drogę samochodowi z rodzącą kobietą. Dzięki sprawnemu działaniu i szybkiej reakcji, cała trójka bezpiecznie dotarła na miejsce. Chwilę później na świat przyszła Tosia. Wdzięczni rodzice skierowali do Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu list z podziękowaniami za profesjonalizm i wzorową postawę funkcjonariuszy.

Dzięki ich reakcji zakończyło się to szczęśliwie dla rodziny Tosi, ale również dla samych policjantów, którzy pokazali, że oprócz przestrzegania prawa, potrafią być również wsparciem w najbardziej ludzkich momentach życia. Do zdarzenia doszło w środę (21 maja) po godz. 13.

Informacja KMP w Elblągu