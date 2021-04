Policyjny konkurs Bezpieczni w Ruchu Drogowym

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zaprasza dzieci klas 0-3 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczni w Ruchu Drogowym" na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Prace ozdobią przyszłoroczny policyjny kalendarz. To będzie już dwudziesta druga edycja tego konkursu.

Organizowany przez Komendę Miejską Policji w Elblągu wraz z General Electric Power sp. z o. o. w Elblągu, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Drukarnią „ELGRAF" w Elblągu, konkurs rozpoczyna się 28 kwietnia. Od tego dnia do 24 września 2021 r. będzie można nadsyłać prace plastyczne.

Celem konkursu jest edukacja najmłodszych i popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć takich zagadnień jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas wakacji i ferii zimowych, bezpieczeństwa rowerzystów, propagowanie urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pasażerów. Prace plastyczne mogą dotyczyć także elementów odblaskowych i bezpiecznego przekraczania jezdni.

– Co roku za pośrednictwem szkół ogłaszamy nasz konkurs. Do dyrektorów szkół wysłaliśmy regulamin z prośbą by chętne dzieci wykonały swoje prace. Można je przygotować w szkole lub w domu. Będzie to również pretekst do rozmowy z domownikami na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Spośród prac komisja wybierze te, które zamieścimy w kalendarzu na 2022 rok. Dla laureatów przewidziano cenne nagrody – mówi podkom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Królewieckiej 106.