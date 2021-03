Pomoc dla dzielnej 7-latki walczącej z chorobą

Julka, 7-latka z Elbląga, zdążyła już przejść wiele operacji, kolejne przed nią. Mała elblążanka ma problemy z sercem. Trwa akcja pomocowa, której celem jest wsparcie rehabilitacji dziewczynki.

Akcję charytatywną organizuje Elbląska Fabryka Dobra, czyli grupa wolontariuszy związana m. in. z inicjatywami takimi jak Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości. Pani Justyna, mama Julki, sama działa w ramach tych inicjatyw.

- Zorganizowaliśmy zrzutkę i akcję licytacyjną – mówi Katarzyna Kozioł, koordynator regionalny Akademii Przyszłości w Elblągu. - Julcia potrzebuje bardzo naszego wsparcia, chcemy też w trudnej sytuacji wesprzeć jej mamę, która sama nigdy nikomu nie odmawia pomocy.

- Julka to trochę szalone dziecko, która bardzo lubi rysować – opowiada o dziewczynce jej mama. - Lubi tańczyć, choć ze względu na chorobę nie może się przemęczać i jest to bardzo ograniczone. Lubi jeździć rowerem, ale też nie może, więc póki co troszeczkę jeździ na hulajnodze. Kocha też zwierzęta, chętnie bawi się z naszym psem Marshallem – podkreśla pani Justyna.

Julka zmaga się z wadą serca, niewydolnością oddechową, niedoczynnością tarczycy, zespołem Hornera i innymi schorzeniami...

- Stąd potrzebna jest pomoc na jej leczenie i rehabilitację – mówi mama Julki.

Jak można pomóc? Sposoby są dwa. Pierwszy to uczestnictwo w zrzutce, drugi: zaangażowanie się w licytacje.

- Można licytować na stronie na Facebooku, dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Julki. Zaczynamy od niewielkich kwot, można znaleźć coś ciekawego dla siebie i jednocześnie pomóc. Można również oddać swoje rzeczy do licytowania – tłumaczy Katarzyna Kozioł. - Bardzo mocno zachęcamy do udziału - dodaje.