Pomoc osobom bezdomnym w chłodne dni 

W okresie niskich temperatur bądźmy szczególnie wyczuleni na los osób bezdomnych, apeluje o to elbląski samorząd i służby, które starają się pomóc tym osobom.

Dane instytucji, służb i organizacji działających na terenie Elbląga na rzecz osób bezdomnych - zobacz wykaz

Zgłoszenia na temat osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej przyjmują: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska i Komenda Miejska Policji oraz Elbląskie Centrum Usług Społecznych – na stronie ECUS można dokonać zgłoszenia anonimowo.

Należy podkreślić, że udzielenie pomocy w formie schronienia następuje na wniosek osoby bezdomnej i za jej zgodą. W przypadku osób przebywających w przestrzeni publicznej często dopiero minusowe temperatury są motywacją do szukania pomocy stacjonarnej.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać schronienie w placówkach przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działa schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia.

Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych z ogrzewalnią

Od sierpnia ubiegłego roku, na zlecenie Miasta, Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa…” prowadzi działania mające na celu uruchomienie kolejnej placówki wsparcia dla osób bezdomnych i uzależnionych w budynku przy ul. Królewieckiej 102 (po zlikwidowanym Pogotowiu Socjalnym). Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych zaplanowanych do końca 2022 roku, powstanie tam Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych, w którym mieścić się będzie ogrzewalnia dla 40 osób bezdomnych oraz punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, przy którym prowadzone będą również działania o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym.

Ogrzewalnia zapewni tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, umożliwiające interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach. Do Ogrzewalni przyjmowane będą również osoby bezdomne pod wpływem alkoholu, o ile ich stan nie będzie zagrażał życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób (osoby w kontakcie, poruszające się o własnych siłach, nie przejawiające agresji itp.).

Działanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego będzie polegało na udzielaniu pomocy i podejmowaniu działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz pozostałych mieszkańców Elbląga uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym, przez zatrudnionych w Punkcie specjalistów, w tym terapeuty oraz psychologa. W Centrum planowane jest również uruchomienie mieszkania treningowego dla osób w kryzysie bezdomności.

Otwarcie Miejskiego Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych

Jadłodajnia

Jak co roku od listopada ruszyła jadłodajnia. Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodajni m.in. dla osób w kryzysie bezdomności i z problemem alkoholowym. Jadłodajnia prowadzona jest od wielu lat przez Caritas Diecezji Elbląskiej w okresie jesienno-zimowym, od listopada do marca. Z posiłków korzystają osoby skierowane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych, jest to około 50 osób dziennie. Posiłki wydawane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 11.30 do 13.00, na niedzielę i dni wolne od pracy wydawany jest tzw. „suchy prowiant”. Dla osób korzystających z Jadłodajni zorganizowane jest również śniadanie Wielkanocne oraz Kolacja Wigilijna.

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

Również od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023 r. pod numerem tel. 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.