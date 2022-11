Pomóż przygotować Szlachetną Paczkę dla potrzebujących

Jak co roku Stowarzyszenie Wiosna organizuje akcję pomocową Szlachetna Paczka. Otwarcie bazy rodzin poszukujących darczyńców 12 listopada.

Szlachetna Paczka opiera się na idei "mądrej pomocy", dawania potrzebującym wędki, nie ryby. Wolontariusze inicjatywy spotykają się z rodzinami, poznają ich potrzeby, a potem pomagają darczyńcom w przygotowaniu paczek. Te mają być wzmocnieniem w dążeniu do przemian w życiu rodzin. Akcja od lat organizowana jest w Elblągu.

- Nadal przyjmujemy zgłoszenia rodzin od osób prywatnych i z ECUS, z którym współpracujemy, odwiedzanie rodzin przez wolontariuszy już trwa - mówi Katarzyna Kozioł ze Szlachetnej Paczki w Elblągu. W tym roku w mieście działa 40 wolontariuszy, połowa z nich to nowe osoby. - Do tej pory odwiedziliśmy ok. 50 rodzin – dodaje Katarzyna Kozioł.

Podkreśla też, że Szlachetna Paczka nie może odbyć się bez wolontariuszy i bez darczyńców. Jak wybrać rodzinę, której chcemy pomóc?

- Przede wszystkim przeczytać historię rodzin, które będą opublikowane na stronie. Prosimy, by zwracać uwagę na trzy kluczowe potrzeby rodzin, które będą tam zamieszczone. Darczyńca musi ocenić, czy będzie w stanie sprostać tym potrzebom. Nie musi on brać na siebie przygotowania paczki samodzielnie, ale może zaprosić do tego rodzinę, przyjaciół itd. Darczyńcy mogą też liczyć na wsparcie wolontariuszy. To duża praca, ale też ogromna satysfakcja z pomagania. Główną potrzebą paczkowych rodzin w tym roku to żywność, jak wiadomo, ceny są bardzo wysokie, inflacja wszystkim dała się we znaki...

Finał Szlachetnej Paczki zaplanowano na 10 i 11 grudnia. W Elblągu wolontariusze będą mieli swoją siedzibę w Elbląskim Parku Technologicznym. Przypomnijmy: rok temu w ramach elbląskiej edycji wydarzenia ok. 80 rodzin otrzymało pomoc, w akcji brało udział 40 wolontariuszy. W Szlachetnej Paczce 2021 na poziomie ogólnopolskim otrzymało pomoc ponad 17 tys. rodzin. Informacje o pomocy i bazę rodzin znajdziemy na stronie inicjatywy.