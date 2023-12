Ponad 13 tys. zł zebrane na rzecz schroniska. Dziękujemy!

Finansowo i rzeczowo, ale przede wszystkim hojnie - tak mieszkańcy wsparli schronisko dla zwierząt podczas Świątecznych Spotkań Elblążan. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu weterynaryjnego.

Cała kwota, a więc 13 106, 91 zł. przekazana została w piątek na konto schroniska i wykorzystana zostanie na zakup tak potrzebnego sprzętu weterynaryjnego.

Zbiórka prowadzona była w namiocie przy Ratuszu Staromiejskim, jak i na terenie Starego Miasta, gdzie kwestowali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Wspaniałą postawą wykazał się Olek, uczeń Szkoły Podstawowej nr 19, który dołączył do zbiórki i grając na gitarze uzbierał na rzecz schroniska ponad 200 złotych, które również trafiły do puszki.

(fot. UM Elbląg)

Mieszkańcy przynosili do namiotu także koce, materace, mokrą karmę, a więc to, co tak potrzebne jest zwierzakom w sezonie zimowym. Oprócz wsparcia, wielu mieszkańców opowiadało też spontanicznie o swoich zwierzakach, o tym co skłoniło ich do wzięcia psa czy kota właśnie ze schroniska, mówili też o tym ile te zwierzęta wniosły do ich domu.

Dziękujemy wszystkim elblążankom i elblążanom, którzy tak wspaniale włączyli się w zbiórkę na rzecz schroniska!

Biuro Prezydenta Miasta

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu