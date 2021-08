„Porozumienia Sierpniowe to nie relikt przeszłości”

Elbląg był jednym z pierwszych miast, pierwszym w regionie, które przyłączyło się do strajku solidarnościowego, który doprowadził do podpisania Porozumień Sierpniowych. Wczoraj (30 sierpnia) uroczyście obchodzono 41. rocznicę tego wydarzenia. Zobacz zdjęcia.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w elbląskiej katedrze, po której nastąpił przemarsz pod Pomnik Ofiar Grudnia 70. Po hymnie państwowym odczytano list Piotra Dudy, przewodniczący krajowych struktur Solidarności.

"Swoimi uroczystościami pokazujecie, że NSZZ Solidarność rodził się w całej Polsce, a jego sukces był możliwy dzięki odwadze i poświęceniu tysięcy ludzi, również tutaj, w Elblągu" – napisał Piotr Duda. - "Solidarność powstała, bo chcieli tego polscy pracownicy. To oni, a nie opozycjoniści czy doradcy, masowo protestując w tysiącach zakładach pracy, wywalczyli prawo do własnej, niezależnej reprezentacji" – podkreślił.

- 41 lat temu, w sierpniu 1980 r., na Wybrzeżu, a później w całym kraju, wybuchły strajki, których efekty okazały się przełomowe dla losów Polski i tej części Europy – mówił Grzegorz Adamowicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. - Dyscyplinarne zwolnienie Anny Walentynowicz, suwnicowej ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, doprowadziło do powstania największego ruchu społecznego w Polskiej historii. Jego rzeczywistym celem nie było wyłącznie dążenie do poprawy warunków pracy, lecz również przebudowa systemu PRL i zorganizowanie społeczeństwa niezależnego od instytucji totalitarnych – przypominał przewodniczący. - Porozumienia Sierpniowe to nie jest relikt przeszłości i dokument wpisany na listę UNESCO. Te postulaty mamy w sercu i co roku o nich mówimy, co roku spotykamy się, nie z powodu potrzeby politycznej – przekonywał.

Przedstawiciele Solidarności przypominali o swoim kolejnym, czternastym postulacie, o którego realizację starają się dzisiaj, czyli wprowadzeniu emerytur stażowych. Zachęcali do składania podpisów pod ich projektem. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.

Fot. Anna Dembińska

- To przełomowe wydarzenie w najnowszej historii Polski, w którym swój udział mieli również elblążanie - mówił o Porozumieniach Sierpniowych Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. - W walce o prawa pracownicze i utworzenie niezależnych związków zawodowych aktywnie brali udział robotnicy z Elbląga, którzy 18 sierpnia 1980 r. przyłączyli się do strajku. Nasze miasto było jednym z pierwszych spoza Trójmiasta, które wsparło strajk solidarnościowy, wysyłając delegację do Stoczni Gdańskiej. 19 sierpnia w Elblągu strajkowało już ponad 7900 osób – podkreślał wiceprezydent. - Za te działania, za wykazanie się niezwykłą odwagą, powinniśmy dziś dziękować ówczesnym robotnikom z całej Polski, my zaś szczególnie robotnikom z Elbląga – dodał.

- Podpisane Porozumienia Sierpniowe stały się impulsem do przemian systemowych, które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL-u i innych krajów demokracji ludowej z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III RP - mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. - Dziś chylimy czoła przez bohaterami Sierpnia 80'. Ich postawa i hart ducha ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Mimo represji ze strony władzy nie poddali się w swojej walce – podkreślał.

- Porozumienia Sierpniowe przyniosły wiarę, że nawet niemożliwe staje się możliwe – napisał w liście do zgromadzonych marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. - Sprawiający wrażenie potęgi system, unicestwiając wszelką inicjatywę ludzką, ingerował w każdy możliwy obszar aktywności swojego obywatela – przypominał. - Sierpień 80' obudził nadzieję i wiarę Polaków we własne siły do życia w ojczyźnie wolnej i suwerennej.

Po przemówieniach poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 70.