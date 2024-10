Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu nagrali rozmowę z oszustem, który podając się za pracownika banku, próbował namówić swoją potencjalną ofiarę do zainstalowania aplikacji w telefonie

Za jej pomocą uzyskałby dostęp do telefonu i wrażliwych danych na nim zawartych. Zachęcamy do przesłuchania poniższego nagrania, by poznać metody i sposób działania oszustów.