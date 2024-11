Poszukiwany miejski weterynarz

Władze miasta poszukują weterynarza, który będzie udzielał pomocy w sprawie zwierząt, wymagających interwencji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Co roku takich interwencji jest około 150.

Samorząd co pewien czas ogłasza konkurs ofert dla lekarzy weterynarii. Obecny dotyczy świadczenia usług weterynaryjnych od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 roku. W tym czasie wybrany weterynarz będzie zobowiązany do całodobowej gotowości i stawienia się w miejscu interwencji na wezwanie dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w razie konieczności użycia broni do usypiania zwierząt (jest na wyposażeniu MCZK), zabezpieczenia środków usypiających dla zwierząt, a także zbadania zwierzyny, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Lekarz, który wygra konkurs, będzie świadczył swoje usługi tylko w sprawie zwierząt na terenie Elbląga. W 2023 roku było takich interwencji - 151, w 2024 (do końca września) – już 133.

„Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe jako weterynarz, posiadającą aktualne zezwolenie do stosowania środków farmakologicznych oraz uprawnienia do obsługi broni pneumatycznej Palmera – czytamy w ogłoszeniu konkursowym.

Oferty lekarze weterynarii mogą składać do ratusza do 8 listopada.