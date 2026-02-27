Pożegnanie Bogusława Szybalskiego

Z głębokim żalem i smutkiem przychodzi nam pożegnać przyjaciela i towarzysza walki o wolną i niepodległą Polskę Bogusia Szybalskiego. Będzie nam Ciebie Bogusiu brakowało.

Chwile wielkich uniesień, ale także rozczarowań i goryczy, które przeżywaliśmy wspólnie, dzięki Tobie pozostaną w pamięci jako nadzieja i drogowskaz na resztę naszej, wspólnie zapoczątkowanej działalności. Przyrzekamy być wierni naszym wspólnym ideałom , aż do spotkania w lepszej rzeczywistości.

Jesteśmy wdzięczni za Brandstaetterowskie „krajobrazy wspaniałych ludzkich serc”, w których miałeś swój niezaprzeczalny udział, ale także za poetyckie „nie wysłuchane modlitwy” pomimo których nie pozwoliłeś nam wątpić.

Za Zarząd

Elbląskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych

Tadeusz Chmielewski, prezes ESOR

Adam Golik, sekretarz