Prezydent recenzuje radnego

- Chciałem się merytorycznie odnieść do tych bzdur, które pan radny podnosi. Radny nie wie, co się dzieje, bo się nie interesuje - tak prezydent Elbląga Witold Wróblewski skomentował ubiegłotygodniową konferencję prasową radnego Rafała Traksa. Dziś zwołał swoją konferencję na której krytycznie ocenił działalność radnego opozycji.

W ubiegłym tygodniu radny Rafał Traks (PiS) zwołał konferencję prasową, na której poinformował dziennikarzy o złożeniu interpelacji do prezydenta Elbląga w sprawie przyszłości elbląskiego portu. Pisaliśmy o tym tutaj.

Dziś (7 grudnia) prezydent Witold Wróblewski zaprosił dziennikarzy, aby odnieść się do konferencji radnego. - Odnoszę wrażenie, że radny nie wie co dzieje się w elbląskim porcie, ponieważ się nie interesuje. I to jest jedyna właściwa odpowiedź. Gdyby w ostatnich latach wyraził zainteresowanie sprawami naszego portu, to by wiedział dwie rzeczy: co miasto planuje w związku z budową kanału przez mierzeję i jak toczą się rozmowy z ministrem Markiem Gróbarczykiem [wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury, wcześniej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - przyp. SM] - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Prezydent wypomniał radnemu brak obecności na posiedzeniach komisji, na których omawiana była tematyka elbląskiego portu. Podczas obecnej kadencji radni rozmawiali o porcie na dwóch sesjach Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz na dwóch sesjach Komisji Gospodarki Miasta. Trzeba jednak zauważyć, że radny Rafał Traks nie jest członkiem tych komisji. Z drugiej strony - brak formalnego członkostwa w komisji nie uniemożliwia obecności na jej posiedzeniu.

I tak przez dwadzieścia kilka minut. Prezydent zwrócił uwagę m. in., że nie znalazł interpelacji radnego na temat portu, na to, że wszystkim parlamentarzystom wysłał w październiku 2020 r. najważniejsze tematy z punktu widzenia miasta z prośbą o wsparcie. Przypomniał swoje zastrzeżenia do rządowego programu „Polski Ład“ zwracając uwagę na zmniejszenie dochodów miasta w wyniku jego wprowadzenia.

radny Rafał Traks (fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl)

Naszych czytelników pewnie mniej interesują animozje na linii prezydent - radny, a bardziej szczegóły dotyczące przyszłości elbląskiego portu w kontekście budowy kanału żeglugowego.

- Mamy zaktualizowaną strategię, o czym też pan Traks nie wie, ekspertyzy... Dziś chciałem się odnieść do rewelacji pana radnego Traksa - mówił prezydent w odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące szacunków obrotu po uruchomieniu kanału.

Kilka informacji udało się jednak uzyskać.

- Szukamy pieniędzy w Unii Europejskiej i przygotowujemy się poprzez Regionalny Program Operacyjny do tego, aby je pozyskać. Mamy wstępną akceptację, że jeżeli chodzi o obrotnicę, to będzie to prawdopodobnie inwestycja kluczowa, gdzie będziemy mieli szansę pozyskać środki z Unii Europejskiej - mówił Witold Wróblewski. - W projekcie budżetu mamy zaplanowane milion zł na dokumentację.

Prezydent ocenił, że port jest dobrze przygotowany do otwarcia kanału. Zwrócił uwagę na zainteresowanie potencjalnych inwestorów możliwościami, jakie otworzą się po uruchomieniu inwestycji. Poruszył kwestię połączeń drogowych oraz kolejowych oraz wykorzystania terminali portowych, posiadania wykwalifikowanych kadr.

- To na spokojnie w nowym roku pokażemy: pewne rzeczy, które są przygotowane. Po to aktualizowaliśmy strategię, by móc pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej - mówił prezydent.